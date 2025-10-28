Trong quý 3, gần như thị trường nhà ở cao tầng Hà Nội không còn sản phẩm có mức giá dưới 60 triệu/m2. Đơn giá bán trên thị trường sơ cấp tại một số khu vực tăng mạnh 7-12% so với cuối năm ngoái.