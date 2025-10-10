Theo báo cáo chính trị tại đại hội, nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh đã thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết; trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 6,71%; GRDP bình quân đầu người đạt 3.555 USD/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 78,31%; thu ngân sách đến cuối năm 2025 ước đạt 27.000 tỷ đồng.
Công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được đặc biệt coi trọng, triển khai đồng bộ, quyết liệt, đạt được kết quả toàn diện. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được nâng lên; cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới, đạt nhiều kết quả quan trọng; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được phát huy.
Nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp, đáp ứng tốt hơn cho yêu cầu phát triển. Sản xuất công - nông nghiệp có bước phát triển khá toàn diện; chuyển dần theo hướng sinh thái, xanh, ứng dụng công nghệ cao. Hạ tầng thương mại, dịch vụ được quan tâm chỉ đạo đầu tư hoàn thiện.
Các hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức thường xuyên, có hiệu quả. Chương trình phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm thực hiện đạt kết quả nổi bật. Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống được đẩy mạnh.
Hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Giáo dục và đào tạo được quan tâm phát triển toàn diện. Chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Đời sống nhân dân ổn định, có bước cải thiện rõ nét. Công tác giảm nghèo được triển khai quyết liệt. Đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 2,24%. Hoàn thành vượt kế hoạch công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh; đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội. Chính sách an sinh xã hội, người có công, dân tộc, tôn giáo được thực hiện đầy đủ, kịp thời.
Nền quốc phòng, an ninh được giữ vững. An ninh, trật tự được bảo đảm, chính trị - xã hội được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh.
Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Gia Lai đặt ra mục tiêu chung là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội; phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí, khát vọng vươn lên; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tư nhân; xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI); phấn đấu đưa tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2025-2030 đạt 10 - 10,5%/năm (giá so sánh 2010). GRDP bình quân đầu người đạt 6.300 - 6.500 USD. Cơ cấu kinh tế đến năm 2030: Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 19,5 - 20%; công nghiệp - xây dựng chiếm 36 - 36,5%; dịch vụ chiếm 40 - 41%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,2%.
Đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 41.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 17 tỷ USD. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đến cuối năm 2030 đạt 32,2%/GRDP. Phấn đấu đón 18,5 triệu lượt khách du lịch; trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế.
Về các chỉ tiêu xã hội, tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 45%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2025-2030 của tỉnh tối thiểu bằng mức bình quân chung của cả nước theo mục tiêu thực hiện Chương trình giai đoạn 2025-2030 của Trung ương. Duy trì 100% trạm y tế có bác sĩ làm việc; 100% số xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; đến năm 2030, phấn đấu đạt 10,5 bác sĩ/vạn dân và 36,4 giường bệnh/vạn dân. Giảm tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung cả nước. Tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động đạt trên 35,6%. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế so với dân số đạt 98%. Số lượng căn hộ nhà ở xã hội hoàn thành trên 11.800 căn.
Trong chỉ tiêu về môi trường, duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 46,5%. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,8%. Duy trì 100% tỷ lệ chất thải công nghiệp, chất thải y tế và 98% chất thải công nghiệp nguy hại được thu gom và xử lý đạt chuẩn môi trường.
Bên cạnh đó, báo cáo chính trị cũng đề ra chỉ tiêu hằng năm có từ 90% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên.
Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu quan trọng đề ra trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 đều được tỉnh xây dựng, tính toán trên cơ sở quy mô nền kinh tế của từng địa phương trong tỉnh vì vậy khả năng thực hiện đạt các chỉ tiêu là rất cao.
Trong đó, 5 trụ cột tăng trưởng gồm:
Tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo lớn mạnh, trở thành trụ đỡ của nền kinh tế, dựa trên lợi thế về lao động, nông nghiệp và khai thác có hiệu quả hành lang kinh tế Đông - Tây, nhất là khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển, trên trục Quốc lộ 19 và cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; tạo đột phá về phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh, hình thành Trung tâm năng lượng tái tạo của vùng; hỗ trợ chuyển đổi xanh; phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) gắn với hình thành Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng.
Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn dựa trên lợi thế biển, sinh thái núi rừng, di sản văn hóa Tây Nguyên, văn hóa Chămpa, văn hóa lịch sử, cách mạng; các loại hình nghệ thuật truyền thống, Võ cổ truyền; đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng.
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp bền vững dựa trên lợi thế của tỉnh có đất đỏ bazan, có đồng bằng, có đồi núi thấp để phát triển các vùng chuyên canh lớn (cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, rau quả sạch, dược liệu, chăn nuôi tập trung,…), có biển để phát triển thủy sản công nghệ cao, hình thành các “cứ điểm nông - công nghiệp”, xây dựng mô hình vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao các chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh.
Phát triển dịch vụ cảng - logistics bao gồm cảng biển, ga đường sắt, cảng hàng không, cảng cạn dọc theo Quốc lộ 19, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, hình thành các trung tâm logistics từ cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến cảng Quy Nhơn.
Phát triển đô thị nhanh và bền vững gắn với phát triển thị trường bất động sản công nghiệp, đô thị, bất động sản du lịch, hạ tầng dịch vụ; kinh tế đô thị đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
4 khâu đột phá tỉnh Gia Lai xác định:
Đột phá trong việc thể chế hóa và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Vận dụng sáng tạo các Nghị quyết của Trung ương, làm nền tảng thể chế, tạo động lực để tỉnh Gia Lai vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; coi đây là động lực mới quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Tăng cường đầu tư hạ tầng cho khoa học, công nghệ. Tập trung thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để tháo gỡ các điểm nghẽn, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, khoa học công nghệ tiên tiến thuộc các lĩnh vực đầu tư vào địa bàn tỉnh.
Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý; nâng tầm đội ngũ cán bộ, công chức các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tạo sự đột phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng cảng - logistics, hạ tầng công nghiệp - thương mại - dịch vụ, hạ tầng số. Ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông kết nối các địa bàn: Cao nguyên - trung du - đồng bằng - ven biển; hệ thống thủy lợi (các hồ, kênh mương) bảo đảm nhu cầu nước tưới cho vùng trồng, nhất là vùng trồng cây công nghiệp.
Những nội dung này đều đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, vấn đề là công tác tổ chức triển khai thực hiện. Bên cạnh việc tập trung đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của từng khu vực trong tỉnh, Gia Lai cũng tập trung đầu tư hạ tầng kết nối Đông - Tây nhằm đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa các khu vực, vùng miền, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.
Đình Sơn