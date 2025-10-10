Theo báo cáo chính trị tại đại hội, nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh đã thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết; trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 6,71%; GRDP bình quân đầu người đạt 3.555 USD/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 78,31%; thu ngân sách đến cuối năm 2025 ước đạt 27.000 tỷ đồng.

Công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được đặc biệt coi trọng, triển khai đồng bộ, quyết liệt, đạt được kết quả toàn diện. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được nâng lên; cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới, đạt nhiều kết quả quan trọng; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được phát huy.

Nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp, đáp ứng tốt hơn cho yêu cầu phát triển. Sản xuất công - nông nghiệp có bước phát triển khá toàn diện; chuyển dần theo hướng sinh thái, xanh, ứng dụng công nghệ cao. Hạ tầng thương mại, dịch vụ được quan tâm chỉ đạo đầu tư hoàn thiện.

Các hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức thường xuyên, có hiệu quả. Chương trình phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm thực hiện đạt kết quả nổi bật. Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống được đẩy mạnh.

Hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Giáo dục và đào tạo được quan tâm phát triển toàn diện. Chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đời sống nhân dân ổn định, có bước cải thiện rõ nét. Công tác giảm nghèo được triển khai quyết liệt. Đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 2,24%. Hoàn thành vượt kế hoạch công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh; đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội. Chính sách an sinh xã hội, người có công, dân tộc, tôn giáo được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Nền quốc phòng, an ninh được giữ vững. An ninh, trật tự được bảo đảm, chính trị - xã hội được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh.