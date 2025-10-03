Sáng 3/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Thượng tướng Thái Đại Ngọc - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cam kết xây dựng chính quyền 2 cấp tinh gọn, hiệu quả

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy khẳng định để đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 1 xác định rõ quyết tâm triển khai đồng bộ 5 trụ cột tăng trưởng, 4 khâu đột phá chiến lược. Trong đó, việc cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền 2 cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả được xem là một trụ cột then chốt, tạo nền tảng cho sự bứt phá trên các lĩnh vực. Cùng với đó, tỉnh sẽ chú trọng đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức, gắn với bảo đảm an sinh xã hội và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc.

Trên cương vị mới, ông Ngọc chia sẻ với hơn 40 năm rèn luyện trong môi trường quân đội, ông cho rằng đây là cơ hội để tiếp tục học hỏi, cống hiến, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề.

“Tôi xin hứa sẽ luôn gương mẫu, giữ vững nguyên tắc trong chỉ đạo, củng cố khối đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh toàn dân, quyết tâm xây dựng Gia Lai phát triển giàu mạnh” - ông Ngọc cam kết.

Xây dựng Gia Lai phát triển toàn diện

Một trong những ưu tiên hàng đầu được tân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh là khẩn trương phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tạo chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng kiến tạo, phục vụ, nâng cao chất lượng quản trị, để chính quyền thực sự trở thành công bộc của nhân dân. “Mỗi cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong trong đổi mới, gương mẫu trong hành động, liêm chính trong công vụ để xây dựng niềm tin bền vững với nhân dân”.

Tân Bí thư nhận hoa chúc mừng từ ông Nguyễn Trọng Nghĩa - ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Với truyền thống hào hùng của vùng đất Gia Lai cùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, ông Ngọc tin tưởng rằng tỉnh sẽ phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để vươn lên mạnh mẽ. Trên hành trình này, việc xây dựng chính quyền 2 cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt mà còn là giải pháp căn cơ, tạo đột phá cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 cam kết sẽ hiện thực hóa những mục tiêu lớn, đưa nghị quyết đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống, mang lại thành quả thiết thực cho nhân dân.

“Chúng tôi nguyện đem hết trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm để xây dựng Gia Lai phát triển toàn diện, bền vững, vì một cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân” - tân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định.