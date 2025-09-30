Sở Tài chính tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo về tình hình thực hiện xúc tiến và hỗ trợ đầu tư cho thấy hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc, nhiều dự án quy mô lớn đang chờ được phê duyệt.

Thu hút hơn 78.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong 9 tháng

Trong tháng 9, toàn tỉnh thu hút mới 7 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 3.597,662 tỷ đồng, trong đó có 1 dự án FDI với tổng vốn tương đương 87,17 triệu USD. Trong số này, có 3 dự án nằm trong khu kinh tế, khu công nghiệp (KKT, KCN) và 4 dự án nằm ngoài các khu vực trên.

Ngoài ra, trong tháng, Gia Lai đã điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 5 dự án với tổng vốn điều chỉnh tăng 1.709,58 tỷ đồng.

Các khu, cụm công nghiệp được đầu tư đồng bộ. Ảnh: CTV

Lũy kế từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 144 dự án đầu tư (đạt 87% chỉ tiêu UBND tỉnh giao là 165 dự án) với tổng vốn đăng ký 78.003,1 tỷ đồng. Trong đó, có 130 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 42.515,4 tỷ đồng và 14 dự án FDI với tổng vốn 35.487,7 tỷ đồng (tương đương 1.410,8 triệu USD).

Phân theo lĩnh vực có 66 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp; 20 dự án xây dựng - hạ tầng; 17 dự án thương mại dịch vụ - du lịch; 40 dự án nông, lâm nghiệp và thủy sản; 1 dự án bất động sản, kinh tế đô thị.

Phân theo địa bàn có 34 dự án trong KKT, KCN; 33 dự án trong cụm công nghiệp (CCN); 77 dự án ngoài KKT, KCN, CCN.

Từ đầu năm, tỉnh đã thực hiện điều chỉnh 142 dự án với số vốn đầu tư tăng thêm 6.552,79 tỷ đồng, đồng thời thu hồi và chấm dứt hoạt động 5 dự án. Hiện có 16 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 1.002,27 tỷ đồng đã trình báo cáo thẩm định chủ trương, chờ UBND tỉnh phê duyệt.

Theo chỉ tiêu thu hút đầu tư năm 2025 do UBND tỉnh giao, đến nay đã có 90 xã, phường đạt kế hoạch; 46 xã, phường chưa đạt; riêng KCN - KKT đã thu hút 34 dự án, vượt chỉ tiêu 30 dự án.

Hơn 2.300 doanh nghiệp mới, nhiều dự án lớn chờ phê duyệt

Trong tháng 9, tỉnh Gia Lai đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 215 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 2.473,7 tỷ đồng.

Lũy kế từ 1/1 đến 25/9, toàn tỉnh đã cấp đăng ký cho 2.376 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn 17.649 tỷ đồng.

Sở Tài chính cũng đã trình UBND tỉnh 8 báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư các dự án quan trọng như: Khu đô thị Cát Hải Center (xã Cát Tiến), Nhà máy sản xuất sản phẩm gỗ - kim loại Bình Định (CCN Phước An), Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1, Trang trại chăn nuôi heo nái Hà Ngân (xã Phú Thiện)…

Bên cạnh đó, tỉnh đang triển khai lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án trọng điểm và theo dõi tiến độ 12 doanh nghiệp đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Gia Lai 2025 như: Công ty Cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2, Công ty Cổ phần điện gió Nhơn Hòa 1, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa, Công ty Cổ phần Cung ứng Nông lâm Gia Lai, Công ty Cổ phần Y dược Hồng Phúc, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai...

Sở Tài chính cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư, đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh phê duyệt các dự án, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu hút 165 dự án trong năm 2025, đưa Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao bản ghi nhớ đầu tư cho các doanh nghiệp. Ảnh: Ngọc Minh

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng, tập trung đầu tư đồng bộ cả hạ tầng vật lý và hạ tầng số để mời gọi các nhà đầu tư. Chính quyền cam kết đồng hành, rút ngắn một nửa thời gian cấp phép, áp dụng cơ chế “một cửa, một đầu mối”, xây dựng nền hành chính kiến tạo, minh bạch và hiệu quả.

“Gia Lai cam kết thực hiện phương châm 5 cùng: Cùng nhau lắng nghe, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau thực hiện, cùng nhau chia sẻ kết quả, cùng nhau tháo gỡ khó khăn. Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, Gia Lai mong muốn đồng hành cùng quý doanh nghiệp để kiến tạo những thành công mới, vì sự phát triển thịnh vượng của tỉnh và của cả nước.

Gia Lai không chỉ là một địa phương giàu tiềm năng, mà còn là một đối tác đáng tin cậy, một điểm đến chiến lược của các nhà đầu tư. Tỉnh mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp để cùng kiến tạo những thành công mới, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của Gia Lai và của cả nước”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Minh Ngọc