Báo cáo vừa công bố của Batdongsan cho thấy giá rao bán trung bình bất động sản trên toàn quốc đã tăng từ mức 74 triệu đồng/m2 tại quý 1/2023 lên 101 triệu đồng/m2 vào quý 3/2025, tức là tăng khoảng 36% trong gần 3 năm qua.