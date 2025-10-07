Tính từ đầu năm đến ngày 30/9, Việt Nam đã thu hút được 28,54 tỷ USD vốn FDI. Trong đó, về vốn FDI đăng ký điều chỉnh, có 1.092 lượt dự án đã cấp phép đăng ký tăng thêm 11,32 tỷ USD, tăng 48,0% so với cùng kỳ năm trước.