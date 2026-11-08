ẤN ĐỘ – Một chiếc SUV do nữ tài xế điều khiển bất ngờ lao vào hàng xe máy đang đỗ ven đường rồi đâm thẳng vào một cửa hàng ăn, khiến 3 người bị bỏng nặng do dầu ăn nóng bắn trúng.