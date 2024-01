Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ấn ký Thông bạch số 10/TB-HĐTS-VP1 về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 an vui, an toàn, an lạc gửi Tăng Ni, Phật tử, Phật giáo các tỉnh thành cả nước.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tặng quà Tết cho người nghèo Tết 2023 - Ảnh: Đ.Huy

Theo Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc là dịp để Phật tử bày tỏ tình cảm sẻ chia, động viên khích lệ thể hiện nghĩa đồng bào theo nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Đồng thời, cũng là dịp để mỗi người Phật tử thực hành lời dạy của Đức Phật về hạnh nguyện phát Bồ đề tâm, hành Bồ tát đạo, mở rộng lòng từ bi, tình yêu thương đến với tất cả mọi người có hoàn cảnh khó khăn, và tri ân với những người có công với đất nước.

Để các chùa, cơ sở tự viện phục vụ tốt các nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết Giáp Thìn an vui, an toàn, an lạc, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị các chùa, cơ sở tự viện và Tăng ni thực hiện tốt 6 nội dung. Cụ thể:

Chấp hành nghiêm các quy định và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, lễ hội bảo đảm cho đồng bào Phật tử và nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, hòa hợp trong xã hội để đồng bào Phật tử và nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Tăng ni, Phật tử, các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố và các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước tích cực tăng cường trong công tác thiện nguyện, từ thiện xã hội, tổ chức tặng quà Tết Giáp Thìn 2024 cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, và tri ân những người có công với đất nước. Phối hợp với các cơ quan chức năng giúp đỡ công nhân, người lao động ở xa quê có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Các chùa, cơ sở tự viện và Tăng ni tổ chức các nghi lễ cầu quốc thái dân an, nghi lễ cầu an phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của người dân trong dịp Tết Giáp Thìn phải bảo đảm trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan, không đốt vàng mã, tránh những nội dung không phù hợp với truyền thống của Phật giáo. Đồng thời, trong công tác tổ chức phải lưu ý tránh cách dùng từ, thuật ngữ và các yếu tố mang hình thức dịch vụ tâm linh không đúng với thuần phong mỹ tục và văn hóa truyền thống dân tộc.

Tăng cường các bài giảng, pháp thoại, hướng dẫn thực hành thiền, buổi lễ cầu an online kết nối rộng rãi đồng bào Phật tử trong nước và Việt kiều ở nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh, đem đến sự lạc quan, bình an trong năm mới.

Các chùa, cơ sở tự viện có điều kiện tổ chức Tết trồng cây hưởng ứng phong trào vì một Việt Nam xanh của Chính phủ.

Bảo đảm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chùa, cơ sở tự viện. Tích cực tuyên truyền về an toàn khi tham gia giao thông đường bộ trong dịp Tết Nguyên đán.