Chọn giờ xuất hành ngày Tết là một phong tục quan trọng trong văn hóa truyền thống của người Việt, mang ý nghĩa khởi đầu thuận lợi và may mắn cho cả năm.

Theo quan niệm dân gian, giờ xuất hành là thời điểm đầu tiên mỗi người rời khỏi nhà để thực hiện một công việc quan trọng, thường là đi chúc Tết họ hàng, bạn bè hoặc cầu an tại đền, chùa. Thời điểm này được tin rằng sẽ ảnh hưởng đến vận khí, công việc, sức khỏe và tài lộc trong suốt cả năm.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, đầu năm Ất Tỵ 2025 có các ngày khá đẹp để tiến hành các việc quan trọng mang ý nghĩa khởi đầu như khai trương, mở hàng, mở kho, xuất hành hay khai bút đầu xuân là mùng 1, 3, 4, 6, 8. Mùng 2, 5, 7, 9 ngày trung bình, thích hợp để du xuân hay đi lễ chùa.

Mùng 6, 7, 9 không thích hợp để tiến hành những việc quan trọng. Song, những ngày này có thể đi lễ chùa cầu bình an, đi chơi gần, chúc Tết họ hàng làng xóm.

Ảnh minh họa: Remote Lands

Giờ đẹp để xuất hành mùng 1 Tết (tức 29/1 dương lịch) gồm: Dần (3-5h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h).

Hướng tốt để xuất hành mùng 1 là hướng Đông Nam - tốt cho cầu tiền tài danh vọng, sự nghiệp. Đi về hướng Bắc tốt cho tình duyên, gia đạo, con cái.

Khung giờ xuất hành đầu năm 2025 thuận lợi theo Lý Thuần Phong:

• 23-1h và 11-13h: Đại an mở đầu, là thời điểm lý tưởng để bắt đầu mọi kế hoạch. Hãy hướng về phía Đông Nam để thuận lợi hóa may mắn và an lành.

• 1-3h và 13-15h: Tốc hỷ đưa đến những niềm vui, hãy khám phá hướng Nam để chạm vào những cơ hội và may mắn không ngờ.

• 7-9h và 19-21h: Tiểu cát mang đến sự hòa hợp và lời lãi từ buôn bán. Hãy mở rộng hướng Đông Nam để cầu tài lộc thuận buồm xuôi gió.

Việc nên làm: Có thể khai trương mở hàng lấy may, xuất hành, đi lễ chùa cầu bình an, hỏi thăm chúc Tết, khai bút đầu năm.

Dân gian quan niệm, ngày mùng 1 Tết, đặc biệt là giao thừa, là thời điểm đất trời giao thoa, là ngày đầu tiên của năm mới nên được coi là đại cát đại lợi.

Vì thế, muốn cầu tài lộc, tình duyên hay đi lễ chùa, xuất hành thì có thể chọn ngay thời điểm lúc giao thừa giờ Tý (23h-1h). Các tuổi Nhâm Thìn, Mậu Thìn, Bính Thìn, Nhâm Tuất, Mậu Tuất, Bính Tuất bị nhật xung, nên hạn chế xuất hành.