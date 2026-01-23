Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc TPHCM (phường Long Bình) đang trở thành điểm đến thu hút giới trẻ trong dịp Tết 2026 bởi hình ảnh hàng tre đẹp mắt kết hợp lối kiến trúc cổ kính.

Theo ghi nhận của VietNamNet, công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc TPHCM có không gian rộng rãi, thoáng mát. Đặc biệt, nơi đây có hàng tre dài đẹp mắt kết hợp với lối kiến trúc bậc thang cổ kính, thu hút đông đảo người dân đến check-in dịp Tết 2026.