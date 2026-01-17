Cách Hà Nội khoảng 70km, cánh đồng hoa ly trên bãi bồi ven sông Kinh Thầy, thuộc cồn Vĩnh Trụ, phường Lê Đại Hành, TP Hải Phòng (phường Đồng Lạc, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương cũ) trở thành địa điểm check-in hút khách những ngày gần đây.

Theo người dân địa phương, những mùa trước, họ chủ yếu trồng giống ly hồng thơm. Song năm nay, bà con canh tác thêm nhiều giống ly với màu sắc đa dạng như vàng, cam, trắng, đỏ, tím, cho năng suất cao.

Các ruộng hoa được trồng liền nhau, trải rộng hàng chục ha và có các lối đi xen kẽ để người dân thuận tiện chăm sóc.

Cánh đồng hoa ly ở phường Lê Đại Hành (TP Hải Phòng) trở thành địa điểm check-in hút khách những ngày đầu năm 2026 nhờ khung cảnh rực rỡ màu sắc

Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, đất phù sa màu mỡ mà người dân canh tác các loại hoa màu rất hiệu quả, trong đó nổi bật là hoa ly

Anh Nguyễn Trọng Cung - bác sĩ y học cổ truyền kiêm nhiếp ảnh gia tự do ở Hưng Yên (tỉnh Thái Bình cũ) không khỏi ấn tượng trước quy mô và cảnh sắc ở cánh đồng hoa ly khi ghé thăm địa điểm này cách đây vài ngày.

“Mình di chuyển quãng đường khoảng 50km từ nhà đến cánh đồng hoa ly, lúc khoảng 8h.

Những thửa ruộng hoa ở đây được trồng bài bản trông rất đẹp mắt. Hoa cũng nở rộ, đều màu, thể hiện sự chăm chút tỉ mỉ, tâm huyết của người dân địa phương”, anh Cung chia sẻ.

Cánh đồng hoa ly nhìn từ trên cao gây ấn tượng

Hoa ly (hay còn gọi là hoa bách hợp) là cây thân thảo có gốc củ, chiều cao khoảng 30-120cm khi trưởng thành. Lá cây có hình bầu dục, mọc quanh thân theo chiều xoắn

Theo kinh nghiệm của nhiếp ảnh gia trẻ, thời điểm lý tưởng để chụp hình ở cánh đồng hoa ly là buổi sáng, khoảng 8h-10h hoặc buổi chiều, từ 14h-16h.

Nếu đến quá sớm, sương mù dày có thể che khuất tầm nhìn, còn chiều muộn, ánh nắng sẽ tắt nhanh, chụp ảnh không đẹp.

Tuy nhiên, du khách nên xem dự báo thời tiết, chọn những ngày nắng ráo, trời đẹp để tới đây, vừa thuận tiện tham quan, vừa có thể chụp những bức ảnh check-in ấn tượng.

Địa điểm check-in này mở cửa miễn phí cho du khách vào tham quan, chụp hình

Anh Cung tiết lộ, người dân địa phương trồng hoa ly để thu hoạch nên không thu phí tham quan. Tuy nhiên, khi ghé thăm địa điểm này, du khách cần chú ý khi di chuyển giữa các luống hoa, tránh giẫm đạp lên cây hay hái hoa khi chưa được sự cho phép của chủ vườn.

Ngoài ra, để có loạt ảnh đẹp, du khách nên chọn trang phục tông màu tối hoặc gam màu nhẹ nhàng để nổi bật giữa khung cảnh rực rỡ của cánh đồng hoa.

Đồng thời, du khách cũng cần cẩn thận khi di chuyển và chụp hình để tránh phấn hoa bám vào quần áo.

Du khách nên chọn ngày trời nắng và chụp ảnh vào các khung giờ lý tưởng như 8h-10h, 14h-16h

Cùng bạn di chuyển khoảng 70km từ Hà Nội đến phường Lê Đại Hành sau khi xem những bức hình lung linh ở cánh đồng hoa ly, Khánh Vy thừa nhận “không bõ công dậy từ 5h để đến đây”. Bởi cô được đắm mình trong không gian tràn ngập sắc hoa và không khí Tết.

“Nhìn khung cảnh hoa nở rộ, trải dài bất tận, tôi cảm giác như Tết đang đến rất gần”, Vy bày tỏ.

Phấn hoa có thể dính vào quần áo, hoặc gây kích ứng đối với người dị ứng phấn hoa nên bạn cần cân nhắc và lựa trang phục phù hợp

Nữ du khách cho biết, đã từng check-in nhiều vườn hoa cuối năm ở miền Bắc nhưng cánh đồng hoa ly ở Hải Phòng vẫn để lại cho cô những cảm xúc rất riêng, khó diễn tả thành lời.

“Địa điểm này không mất phí tham quan, chụp ảnh và chúng mình đã mua vài bó hoa ly để ủng hộ bà con.

Hoa ly mọc đơn lẻ, dễ gãy cành nên du khách tới đây chụp hình cũng cần lưu ý giữ gìn, bảo vệ hoa", cô gái trẻ chia sẻ thêm.

Ảnh: Nguyễn Trọng Cung