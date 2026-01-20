Người dân chịu chi vài chục triệu đồng thuê đào chơi Tết

Một tháng trước Tết âm lịch, tại các nhà vườn ở Nhật Tân, Hà Nội, nhiều cây đào "khủng" với giá thuê từ 20 đến 50 triệu đồng đã được khách chọn lựa, đặt hàng chơi Tết.