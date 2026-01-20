Năm nay đào tại Nhật Tân vẫn giữ mức giá bình ổn, tương đương so với những năm trước. Dù trên thị trường có nhiều dòng đào khác nhau nhưng đào Nhật Tân vẫn được nhiều người yêu thích vẻ đẹp truyền thống đánh giá cao và lựa chọn để chơi Tết. 