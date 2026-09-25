Giới trẻ hóa 'nàng thơ' chen chân check-in không khí Trung thu ở TPHCM

Một ngày trước Tết Trung thu, các tuyến đường ở phường Chợ Lớn (TPHCM) rực rỡ sắc màu, thu hút đông đảo bạn trẻ, du khách đến vui chơi, mua sắm và check-in.