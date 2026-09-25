Theo ghi nhận của VietNamNet, tối 24/9, hàng nghìn người dân và du khách đổ về các tuyến đường Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo... để check-in không khí Trung thu. Tại đây, những chiếc lồng đèn đủ màu sắc được treo kín trước các cửa hàng, tạo nên không gian lung linh.