Bên cạnh lồng đèn giấy kiếng truyền thống, Trung thu năm nay tại TPHCM xuất hiện những chiếc lồng đèn kết từ hoa tươi độc đáo.

Những ngày qua, trải nghiệm tự tay thiết kế lồng đèn hoa đang thu hút nhiều bạn trẻ và gia đình tham gia.

Để làm lồng đèn hoa, người tham gia sử dụng khung tre, mút xốp giữ ẩm và hoa tươi như hồng, cẩm chướng, thạch thảo, tùng nho... Hoa chính được cắm trước, sau đó điểm thêm hoa nhỏ và lá xanh để tạo tổng thể hài hòa.

Mỗi chiếc thường sử dụng khoảng 5-10 bông hoa, tùy kích thước và thiết kế.

Để hoàn thành một sản phẩm, thông thường người trải nghiệm mất khoảng 90 phút. Nhờ mút xốp giữ nước, lồng đèn có thể giữ được vẻ tươi trong khoảng 3-5 ngày.