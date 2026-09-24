Dịp tết Trung thu, nhiều phường, xã tại TPHCM tổ chức các hoạt động vui chơi dành cho thiếu nhi. Trẻ em háo hức với những chiếc lồng đèn đủ màu sắc, tiếng trống lân rộn ràng và các chương trình rước đèn. Tại phường Thủ Đức, đông đảo thiếu nhi cùng phụ huynh đã tham gia đêm hội, tạo nên không khí Trung thu nhộn nhịp.

Gia đình anh Huỳnh Tấn Hiền (phường Thủ Đức) cùng theo đoàn rước đèn quanh khu vực Nhà Thiếu nhi. Anh cho biết con gái rất háo hức, mặc váy áo mới cùng gia đình đi chơi Trung thu. Đây cũng là hoạt động mà gia đình anh duy trì cho các con mỗi dịp tết Trung thu.

Những chiếc đèn lồng giấy độc đáo do các em nhỏ tự tay gấp, trang trí và thắp sáng, tạo nên sắc màu rực rỡ.

Sau khi rước đèn các em tiếp tục tham gia các hoạt động vui chơi, xem múa lân - sư - rồng. Tiếng trống rộn ràng cùng những màn biểu diễn khiến nhiều em thích thú.

Chị Vòng Trâm cho biết đây là năm đầu bé đón tết Trung thu, chị mong con có một mùa trăng vui vẻ, nhiều kỷ niệm đẹp bên gia đình.

Những chiếc lồng đèn trên tay các em nối dài thành dòng màu sắc rực rỡ. Các em nhỏ thích thú chạy theo đoàn lân, tiếng cười và tiếng gọi nhau tạo nên không khí đặc trưng của đêm hội Trung thu.

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, chương trình “Vui hội Trăng rằm – Thủ Đức yêu thương” năm 2026 tại phường Thủ Đức còn quan tâm đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 1.000 phần quà Trung thu đã được chuẩn bị để gửi đến thiếu nhi trên địa bàn, góp thêm niềm vui cho các em trong dịp tết Trung thu.

Không khí Trung thu cũng rộn ràng tại phố đèn lồng Lương Nhữ Học ở TPHCM, người dân cùng trẻ nhỏ nô nức xuống phố, ngắm đèn, chụp ảnh và hòa vào không khí đêm hội trăng rằm.