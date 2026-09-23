Sau khi ăn bánh Trung thu, tôi có nên uống nước lá ổi hoặc trà đắng để “giảm đường”, hạn chế tăng đường huyết? Những loại đồ uống này thực sự có tác dụng gì và người bị đái tháo đường cần lưu ý gì khi ăn bánh? (Minh Hà - TP Bắc Ninh).

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Ánh Ngân - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 tư vấn:

Bánh Trung thu vốn ngọt, béo nên thường được dùng cùng trà để cân bằng vị giác. Tuy nhiên, trà chỉ giúp giảm cảm giác ngấy, hỗ trợ tiêu hóa phần nào chứ không thể “trung hòa” hay làm mất lượng đường đã nạp vào cơ thể.

Sự kết hợp giữa bánh Trung thu và trà là nét ẩm thực quen thuộc. Vị đắng, chát của trà giúp cân bằng vị ngọt và độ béo của bánh, tạo cảm giác dễ chịu hơn khi thưởng thức.

Bạn có thể lựa chọn trà tùy loại bánh. Bánh nướng nhân thập cẩm, trứng muối có vị béo, đậm nên phù hợp với trà xanh để giảm cảm giác ngấy. Bánh dẻo nhân đậu xanh có thể dùng cùng kèm trà hoa nhài hoặc ô long nhẹ, giúp hương vị thanh hơn. Với các loại bánh hiện đại như nhân chocolate, phô mai, trà Phổ Nhĩ cũng có thể được lựa chọn để cân bằng vị béo.

Bánh Trung thu là thực phẩm giàu nặng lượng và đường. Ảnh: Q. Liên.

Tuy nhiên, không ít người có quan niệm “uống đắng trừ ngọt”, cho rằng uống trà đắng, nước lá ổi, nước mướp đắng hoặc nước lá vối sau khi ăn bánh sẽ giúp giảm đường huyết. Đây là quan niệm không chính xác.

Các hợp chất như tanin và polyphenol trong trà có nhiều hoạt tính sinh học nhưng không thể “đốt cháy” hay đào thải lượng đường vừa ăn vào cơ thể. Trà cũng không thể thay thế insulin hoặc thuốc điều trị đái tháo đường.

Cảm giác nhẹ bụng, bớt ngấy sau khi uống trà chủ yếu đến từ tác động của vị giác và cảm giác no, không đồng nghĩa lượng đường trong bánh đã được loại bỏ. Vì vậy, mọi người không nên dựa vào việc uống trà đắng để ăn nhiều bánh hơn.

Đặc biệt, người mắc đái tháo đường hoặc có rối loạn đường huyết cần chú ý khẩu phần. Bánh Trung thu bán sẵn thường chứa lượng đường và năng lượng đáng kể, trong khi kích thước và thành phần giữa các loại bánh rất khác nhau. Ăn quá mức hoặc ăn liên tục trong nhiều ngày có thể khiến tổng lượng carbohydrate và năng lượng trong ngày vượt nhu cầu.

Do đó, người có bệnh lý nền vẫn có thể thưởng thức bánh Trung thu nhưng cần ăn với lượng phù hợp, tính vào tổng khẩu phần trong ngày và không dùng trà, nước lá hay các loại đồ uống có vị đắng như một cách “giải đường”.

Một tách trà phù hợp có thể giúp việc thưởng thức bánh Trung thu dễ chịu hơn nhưng yếu tố quyết định đường huyết vẫn là lượng bánh và tổng khẩu phần ăn, không phải loại trà uống kèm.

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