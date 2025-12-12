Không khí Giáng sinh đang phủ khắp TPHCM, nhiều quán cà phê đầu tư 'khủng' cho việc trang trí, thu hút đông đảo khách check-in mỗi ngày.

Theo ghi nhận của VietNamNet, một quán cà phê tọa lạc trên đường Trần Xuân Soạn đã đón đông đảo khách check-in Giáng sinh sớm. Đại diện quán cho biết, công tác chuẩn bị cho dịp lễ năm nay đã bắt đầu từ cuối tháng 9 và phải mất gần 2 tháng để hoàn thiện toàn bộ các tiểu cảnh trang trí.