Những ngày trước Giáng sinh, Nhà thờ Đức Bà (phường Sài Gòn) trở thành tâm điểm giữa lòng TPHCM khi khoác một diện mạo rực rỡ

Năm nay, nhà thờ được trang trí hơn 1.000 bóng đèn LED, gấp đôi so với mùa Giáng sinh trước. Hệ thống ánh sáng dày đặc phủ trọn mặt tiền, tạo hiệu ứng lung linh nổi bật giữa thành phố

Bên cạnh đó, hàng loạt họa tiết như chuông, ngôi sao, cây thông được bổ sung, giúp quang cảnh sinh động và nổi bật hơn

Linh mục Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận TPHCM cho biết, hệ thống đèn trang trí sẽ được bật từ 18h45 đến 23h hằng ngày và dự kiến tháo dỡ vào ngày 5/1/2026. "Năm 2025 là Năm Thánh của Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ, vì vậy việc trang trí tại Nhà thờ được đầu tư công phu hơn những mùa Giáng sinh trước", linh mục nói.

Dòng người liên tục đổ về chiêm ngưỡng. Một số bạn trẻ còn ví von khung cảnh nơi đây giống như ở Paris. Phan Trung Hiếu và Lê Nguyễn Khánh Ngân cho biết, đây là lần thứ hai quay lại nhà thờ chơi

Nhiều người đi ngang qua cũng không khỏi tò mò, dừng xe bên lề đường tranh thủ check-in

Gia đình anh Phạm Tấn Phát (phường Bình Trị Đông) cũng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc cuối năm bên con nhỏ. Anh cho biết, khi thấy hình ảnh nhà thờ được trang hoàng trên báo và các trang mạng xã hội, anh liền rủ cả nhà đi dạo và chụp hình lưu niệm

Du khách nước ngoài lưu trú gần đó cũng dừng chân khi thấy nhà thờ rực sáng. Một người chia sẻ, muốn lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt trong kỳ nghỉ tại Việt Nam

Anh Khưu Quang Sang (phường Bình Lợi Trung) đưa theo chú chó nhỏ đến đây. “Tôi muốn giữ lại kỷ niệm cùng ‘boss’ của mình”, anh nói, vừa chỉnh lại vòng cổ cho thú cưng trước khi tạo dáng

Trước hàng trăm ánh đèn rực rỡ, tượng Đức Mẹ Hòa Bình bằng đá cẩm thạch phía trước nhà thờ thêm phần nổi bật

Nhà thờ Đức Bà là biểu tượng của cộng đồng Công giáo và cũng là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của TPHCM, mỗi năm thu hút đông đảo du khách quốc tế. Công trình được khởi công năm 1877 theo thiết kế của kiến trúc sư J. Bourard và được Vatican phong tặng danh hiệu Tiểu Vương cung Thánh đường năm 1959.

Thánh đường cao 60,5m, trong đó cụm tháp kẽm và tháp chuông chiếm hơn một nửa chiều cao. Sau hơn 130 năm sử dụng, công trình hiện vẫn được quây rào để phục vụ trùng tu.

Dự án trùng tu triển khai từ năm 2017 gồm nhiều hạng mục phức tạp, đòi hỏi kinh phí lớn, tiến độ kéo dài, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.