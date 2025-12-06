Những ngày đầu tháng 12, Nhà thờ Đức Bà (phường Sài Gòn) rực rỡ đèn LED, thu hút đông đảo người dân và du khách đến check-in, trải nghiệm không khí Giáng sinh sớm giữa trung tâm TPHCM.
Linh mục Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận TPHCM cho biết, hệ thống đèn trang trí sẽ được bật từ 18h45 đến 23h hằng ngày và dự kiến tháo dỡ vào ngày 5/1/2026. "Năm 2025 là Năm Thánh của Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ, vì vậy việc trang trí tại Nhà thờ được đầu tư công phu hơn những mùa Giáng sinh trước", linh mục nói.
Nhà thờ Đức Bà là biểu tượng của cộng đồng Công giáo và cũng là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của TPHCM, mỗi năm thu hút đông đảo du khách quốc tế. Công trình được khởi công năm 1877 theo thiết kế của kiến trúc sư J. Bourard và được Vatican phong tặng danh hiệu Tiểu Vương cung Thánh đường năm 1959.
Thánh đường cao 60,5m, trong đó cụm tháp kẽm và tháp chuông chiếm hơn một nửa chiều cao. Sau hơn 130 năm sử dụng, công trình hiện vẫn được quây rào để phục vụ trùng tu.
Dự án trùng tu triển khai từ năm 2017 gồm nhiều hạng mục phức tạp, đòi hỏi kinh phí lớn, tiến độ kéo dài, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.