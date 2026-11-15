Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND thành phố về kết quả thí điểm vùng phát thải thấp, đồng thời đề xuất giai đoạn 2 sẽ triển khai tại 3 khu vực thuộc địa bàn các phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam từ ngày 1/1-31/12/2027.