HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết triển khai khoản 4 Điều 7 Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội, cho phép áp dụng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao hơn quy định hiện hành đối với các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn Thủ đô.