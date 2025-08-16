Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi 126 xã, phường đề nghị phối hợp rà soát, thu thập số liệu, tổng hợp quỹ đất để lắp đặt trạm sạc cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch, trong đó có số liệu ô tô, xe máy chạy bằng xăng dầu và xe điện hiện có.