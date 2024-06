Theo Hà Trần, cả Tùng Dương và khán giả đều hiểu sai ý chị, dẫn đến câu chuyện bị đẩy đi xa. Hà Trần thấy đáng tiếc nếu vụ việc gây ảnh hưởng tới MC Trấn Thành.

Tại sự kiện công bố liveshow kỷ niệm 30 năm hoạt động chiều 11/6, Hà Trần nhận nhiều câu hỏi về bình luận gây tranh cãi bên dưới clip ca sĩ Tùng Dương hát live bài Sau lời từ khước. Trả lời báo chí, chị nói cả Tùng Dương và khán giả đều hiểu sai ý mình.

"Cụm từ 'no shame' dịch ra là 'không việc gì phải ngượng', tôi đang nói Trấn Thành. Nếu không thân như chị em, tôi đã không đùa như thế. Nếu chê 'không biết xấu hổ', tôi phải dùng từ 'shame on you' hoặc 'shameless'", Hà Trần giải thích.

Khi đang tập trung cho liveshow, Hà Trần được người thân báo tin mới biết vụ việc đã trở nên ồn ào, bị đẩy đi xa theo chiều hướng tiêu cực.

Chị nói thêm cuộc sống chỉ xoay quanh âm nhạc và gia đình, không am hiểu mạng xã hội, bản thân xưa nay không thích thị phi.

Hà Trần đã gọi điện thoại, nhắn tin giải thích với Tùng Dương nhưng chưa được phản hồi. Chị tin mối quan hệ giữa mình và Tùng Dương không bị sứt mẻ.

"Tôi, Dương và chị Thanh Lam là ba người bạn thân. Với tôi, họ còn là những nghệ sĩ rất đặc biệt. Từ phía tôi chắc chắn không có vấn đề gì cả. Nếu vụ việc gây ảnh hưởng đến Trấn Thành thì rất đáng tiếc", theo chị.