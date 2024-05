Sau đêm nhạc bị huỷ vào phút chót do mưa lớn ngày 12/5, minishow River Flows In You- Em gái mưa của nữ ca sĩ Hương Tràm đã chính thức diễn ra tại khuôn viên Music Garden - Nhà hát Lớn Hà Nội tối 13/5.

Đây là đêm nhạc riêng của Hương Tràm kể từ khi về Việt Nam sau gần 5 năm du học Mỹ, khách mời là ca sĩ Đinh Mạnh Ninh.

Hương Tràm trong bộ suit cắt eo kiểu crop-top, đính tua rua ngắn khoe vóc dáng gợi cảm xuất hiện trong sự chào đón của khán giả Thủ đô. Cô hát một loạt hit cũ: Cho em gần anh thêm chút nữa, Duyên mình lỡ, Ra là em đâu quá mong manh… Đây đều là những bản ballad làm nên tên tuổi của giọng ca xứ Nghệ. Thế nhưng, bản phối và cách hát của Hương Tràm còn khá mới mẻ. Cô hát Hello Vietnam trong bản phối khá tròn trịa.

Liên khúc Tóc gió thôi bay - Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, hai nhạc phẩm trữ tình nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến và nhạc sĩ Trương Quý Hải được Hương Tràm hát da diết như trút hết nỗi lòng của một người từng xa quê hương, nay yêu thương trở về.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Hương Tràm trong đêm nhạc 'River Flows In You - Em gái mưa'.

Với Hương ngọc lan, Hương Tràm tỏ ra không thua kém gì đàn chị Mỹ Linh khi bắn những nốt C6 (nốt nhạc rất cao mà hiếm ca sĩ châu Á lên được).

Phân trần về những tranh cãi trong giọng hát, nữ ca sĩ cho biết: “Kể cả fan của tôi vẫn có người chưa hiểu cách hát mới. Hiện tại, tôi dùng mic voice nhiều, không sử dụng giọng ngực như trước đây. Âm nhạc và nghệ thuật rất đặc thù, tài năng của người nghệ sĩ phụ thuộc khá nhiều vào đánh giá của khán giả. Việc mọi người có ý kiến mình phải chấp nhận. Tôi chia sẻ cách hát kỹ thuật có điều khác biệt không có nghĩa các bạn phải thích cách hát đó. Các bạn có thể nghe nhạc của tôi và thần tượng người khác. Không có vấn đề gì cả! Nhưng tôi hy vọng sau này nếu ra nhiều sản phẩm mới, khán giả sẽ hiểu hơn về cách hát đó”.

Có mặt tại đêm nhạc của học trò, NSND Hà Thuỷ dành lời ngợi khen và đánh giá cao nền tảng thanh nhạc mà Hương Tràm đang sở hữu.

“Là một người thầy, tôi xúc động, hạnh phúc khi học trò quay lại với niềm khát khao trở thành ca sĩ đẳng cấp. Hương Tràm không phải như thời điểm bước ra khỏi The Voice 2012, vẫn kỹ thuật đó nhưng sâu lắng, trầm tĩnh hơn. Kỹ thuật nào cũng chỉ muốn đem lại cảm xúc tốt nhất chạm đến người nghe và Hương Tràm đã làm được điều đó", NSND Hà Thuỷ nói.

Hương Tràm được khen xinh đẹp ngày trở lại.

Minh chứng việc theo đuổi hình ảnh "nghệ sĩ quốc tế", tự sáng tác và hát nhạc của mình. Hương Tràm hát Just the way you are và một sáng tác mới nhất của mình kết hợp cùng nhạc sĩ Dương Khắc Linh có tựa đề Sweet home.

Sweet home mang màu sắc âm nhạc mới, lần đầu được trình làng khá mượt. Giai điệu hiện đại, bắt tai nhưng chưa hẳn đã hợp thị hiếu của khán giả Việt. Giọng ca sinh năm 1995 cho biết thêm, trong 4 ca khúc EP sắp phát hành vào tháng 6 tới đây sẽ có 2 sáng tác được chính cô chắp bút.

Trước câu hỏi: “Đây có phải là chương trình đủ hoành tráng giúp Hương Tràm xuất hiện trở lại một cách đặc biệt ?", nữ ca sĩ cho rằng tất cả những gì BTC đã thực hiện khiến cô cảm thấy tự hào.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh.

Xuất hiện với tư cách khách mời, Đinh Mạnh Ninh thể hiện một loạt ca khúc quen thuộc: Hà Nội trà đá vỉa hè, Mùa yêu đầu, Yêu em rất nhiều, Giấc mơ nhỏ xinh, Em đã thấy lòng bình yên chưa, Bài ca tình yêu và 2 ca khúc mới trong album Make it together phát hành hồi tháng 3/2023.

Mang nhiều cảm xúc nhưng phần biểu diễn của Đinh Mạnh Ninh khá nhạt nhòa trong đêm nhạc của Hương Tràm. Dù anh nỗ lực tương tác với khán giả nhưng không đạt được bất kỳ một hiệu ứng sân khấu nào.

Hai phần biểu diễn của Đinh Mạnh Ninh và Hương Tràm không có sự giao thoa kết nối, rời rạc. Khán giả khao khát được thấy một phần hòa giọng của cặp đôi thay vì “việc của ai, người ấy làm”, luân phiên nhau biểu diễn trên sân khấu.

Hương Tràm thể hiện ca khúc 'Tóc gió thôi bay':

