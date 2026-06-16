Sở GD-ĐT Hải Phòng đã có văn bản số 3650/TB-SGDĐT về kết quả thi và nộp đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, sớm hơn 4 ngày so với kế hoạch.

Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu kết quả trên ứng dụng Smart Hải Phòng hoặc hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại website: https://haiphong.tsdc.edu.vn.

Thí sinh Hải Phòng tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Ảnh: Báo Hải Phòng

Điểm chuẩn vào các trường THPT công lập sẽ được công bố theo kế hoạch tuyển sinh của thành phố.

Đối với việc phúc khảo, thí sinh nộp đơn tại trường THCS trước 17h ngày 22/6. Các trường THCS có trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn học sinh làm đơn và cập nhật dữ liệu lên hệ thống tuyển sinh của Sở GD-ĐT Hải Phòng trước thời hạn trên.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Hải Phòng diễn ra trong hai ngày 31/5 và 1/6 với ba môn thi Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Toàn thành phố có 61.751 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 58.739 em đăng ký vào các trường THPT công lập không chuyên, 2.025 em dự thi vào Trường THPT Chuyên Trần Phú và 987 em dự thi vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi.