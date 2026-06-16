Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 đã diễn ra tại hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước với sự tham gia của hàng triệu học sinh. Hiện nhiều Sở GD-ĐT đã bắt đầu công bố điểm thi lớp 10 cũng như điểm chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và phụ huynh tra cứu kết quả sớm, nhanh chóng và chính xác.

Tính đến ngày 15/6, có khoảng 17 tỉnh, thành trên cả nước đã công bố điểm thi vào lớp 10 như: Bắc Ninh, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, TP Huế, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp.

Hai địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớp 10 đông nhất cả nước là Hà Nội và TPHCM đang khẩn trương hoàn tất các khâu cuối cùng trước khi công bố kết quả.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2026-2027. Ảnh: Thạch Thảo

Tại TPHCM, Sở GD-ĐT cho biết đang thực hiện công tác hồi phách và lên điểm. Điểm thi dự kiến sẽ được công bố vào ngày 19/6 hoặc sớm hơn.

Trong khi đó, theo kế hoạch của Sở GD-ĐT Hà Nội, điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm nay dự kiến được công bố trong khoảng từ ngày 19 đến 22/6.

Khi hệ thống tuyển sinh của TPHCM và Hà Nội mở tra cứu, thí sinh có thể nhập số báo danh để xem điểm thi trên VietNamNet tại địa chỉ: https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-thi-vao-lop-10-2026.

Dưới đây là bảng tổng hợp thời gian công bố điểm thi, điểm chuẩn và link tra cứu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của 34 tỉnh, thành trên cả nước. Phụ huynh và học sinh chỉ cần nhập số báo danh hoặc mã học sinh theo yêu cầu của từng địa phương để tra cứu kết quả.

STT Tỉnh, thành Ngày thi Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn Link tra cứu 1 Ninh Bình 23-25/5 6/6 https://tracuudiem.ninhbinh.edu.vn https://tsdc.ninhbinh.edu.vn 2 Đà Nẵng 23-25/5 8/6 https://tracuudiem.danang.edu.vn/ 3 Huế 27-29/5 14/6 http://tracuudiem.thuathienhue.edu.vn/ 4 Tuyên Quang 27-28/5 Trước 20/7 https://tuyenquang.edu.vn/tra-cuu/bang-diem 5 Thái Nguyên 27-29/5 Trước 2/7 https://thainguyen.edu.vn/tra-cuu 6 Nghệ An 25-28/5 4/6 http://nghean.edu.vn/thong-bao-diem-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10 7 Thanh Hóa 5-6/6 Trước 31/7 https://thanhhoa.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi 8 Cần Thơ 29/6-1/7 14-17/7 Đang cập nhật 9 Cao Bằng 1- 4/7 Trước 14/7 https://khaothicaobang.edu.vn/vi/tracuudiemts10/ 10 Lạng Sơn 26-28/5 18-25/6 https://langson.edu.vn/tra-cuu/diem-thi-tuyen-sinh-vao-10 11 Hải Phòng 31/5-2/6 20/6 https://haiphong.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi 12 TPHCM 1-2/6 Trước 19/6 ts10.hcm.edu.vn. 13 Tây Ninh 2-3/6 20/7 https://tuyensinh.tayninh.edu.vn/ 14 Đồng Tháp 27-28/5 16/7 http://tc.dongthap.edu.vn 15 Hà Nội 30/5-1/6 19-22/6 https://tsdaucap.hanoi.gov.vn 16 Đồng Nai 28-29/5 8/6 https://tuyensinh.dongnai.edu.vn/tra-cuu-ket-qua-tuyen-sinh-dong-nai 17 Hưng Yên 25-26/5 5/6 http://hungyen.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thi-va-tuyen-sinh/tra-cuu-diem-thi 18 Quảng Ninh 23-25/6 25/7 https://quangninh.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi 19 Quảng Trị 25-27/5 6/6 https://tuyensinh.quangtri.edu.vn 20 Lào Cai 27-29/5 9/6 https://laocai.tsdc.vnedu.vn/tracuu 21 An Giang 2-3/6 46221 https://angiang.edu.vn/tra-cuu/diem-tuyen-sinh-lop-10 22 Bắc Ninh 26-28/5 Trước 15/6 https://bacninh.edu.vn/diemthi10 23 Điện Biên 25-26/5 9/6 https://dienbien.edu.vn/tracuukqts10/ 24 Gia Lai 27-28/6 6/7 https://gialai.tsdc.edu.vn/tra-cuu-truong-tuyen-sinh 25 Hà Tĩnh 25-26/5 4/6 https://hatinh.edu.vn/tracuudiemthi_ts10 26 Lai Châu 25-26/5 Trước 15/7 http://diemtuyensinh10.laichau.edu.vn/ 27 Khánh Hòa 28-29/5 8/6 http://diemthi.ts10.khanhhoa.edu.vn/ 28 Phú Thọ 1-3/6 Trước 31/7 ts10.phutho.edu.vn/home/tracuudiem 29 Quảng Ngãi 31/5-2/6 Trước 20/6 https://quangngai.tsdc.edu.vn 30 Sơn La 1-2/6 4-15/7 https://tsdc.edu.vn/sonla/tra-cuu-diem-thi 31 Vĩnh Long 2-3/7 (thi chuyên) Trước 24/7 https://vinhlong.edu.vn/ 32 Đắk Lắk 1 và 2/6 16/6 https://daklak.tsdc.edu.vn/tra-cuu-truong-tuyen-sinh 33 Cà Mau 26-28/6 thi chuyên

Còn lại: Xét tuyển Trường chuyên: 6/7

PTDTNT: 27/7

Còn lại: 18/7 Đang cập nhật 34 Lâm Đồng 2-4/7 Trước 31/7 https://tuyensinh10.lamdongtructuyen.vn/