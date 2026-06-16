Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 đã diễn ra tại hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước với sự tham gia của hàng triệu học sinh. Hiện nhiều Sở GD-ĐT đã bắt đầu công bố điểm thi lớp 10 cũng như điểm chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và phụ huynh tra cứu kết quả sớm, nhanh chóng và chính xác.
Tính đến ngày 15/6, có khoảng 17 tỉnh, thành trên cả nước đã công bố điểm thi vào lớp 10 như: Bắc Ninh, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, TP Huế, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp.
Hai địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớp 10 đông nhất cả nước là Hà Nội và TPHCM đang khẩn trương hoàn tất các khâu cuối cùng trước khi công bố kết quả.
Tại TPHCM, Sở GD-ĐT cho biết đang thực hiện công tác hồi phách và lên điểm. Điểm thi dự kiến sẽ được công bố vào ngày 19/6 hoặc sớm hơn.
Trong khi đó, theo kế hoạch của Sở GD-ĐT Hà Nội, điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm nay dự kiến được công bố trong khoảng từ ngày 19 đến 22/6.
Khi hệ thống tuyển sinh của TPHCM và Hà Nội mở tra cứu, thí sinh có thể nhập số báo danh để xem điểm thi trên VietNamNet tại địa chỉ: https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-thi-vao-lop-10-2026.
Dưới đây là bảng tổng hợp thời gian công bố điểm thi, điểm chuẩn và link tra cứu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của 34 tỉnh, thành trên cả nước. Phụ huynh và học sinh chỉ cần nhập số báo danh hoặc mã học sinh theo yêu cầu của từng địa phương để tra cứu kết quả.