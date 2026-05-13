Theo Nghị quyết số 05 ngày 14/1/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng, mô hình “trường học xã hội chủ nghĩa” là một trong 11 mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa được thành phố triển khai giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Hải Phòng cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình này.

Cụ thể, 9 trường ở ba cấp học được chọn làm mẫu, gồm các trường tại xã Vĩnh Am (Mầm non Tam Cường, Tiểu học Vĩnh Tiến - Cổ Am, THCS Tam Cường), phường Thủy Nguyên (Mầm non Sao Mai, Tiểu học Núi Đèo, THCS Lê Ích Mộc), phường Thạch Khôi (Tiểu học Liên Hồng) và phường Lê Thanh Nghị (Tiểu học Tân Bình, THCS Võ Thị Sáu).

Để triển khai mô hình, TP Hải Phòng dự kiến đầu tư gần 252 tỷ đồng cho 9 trường từ nay đến năm 2030. Kinh phí chủ yếu từ kế hoạch đầu tư công trung hạn và các nguồn khác.

Mục tiêu của mô hình là tạo nền tảng cho hệ thống giáo dục tiên tiến, công bằng, nhân văn và hội nhập, hướng tới phát triển con người Hải Phòng toàn diện theo các giá trị xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển bền vững thành phố.

Các đại biểu tại lễ ra mắt mô hình "trường học xã hội chủ nghĩa" tại trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Ảnh: Nguyễn Hải

Theo lộ trình, từ 9 trường mẫu kể trên, mô hình sẽ được nhân rộng ra toàn TP Hải Phòng trong giai đoạn 2030-2035. Dự kiến giai đoạn này, khoảng 30% trường công lập sẽ áp dụng từng phần mô hình phù hợp với điều kiện thực tế. Giai đoạn 2035-2045, 100% trường công lập được kỳ vọng đạt tối thiểu 80% tiêu chí; hình thành hệ sinh thái học tập số, tích hợp AI và cá nhân hóa.

Dù không nằm trong số 9 trường được chọn làm mẫu, sáng 13/5, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Phù Liễn, TP Hải Phòng cũng đã ra mắt mô hình này.

Nhiều trường dự kiến được lựa chọn thí điểm đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, môi trường học tập và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Các trường chú trọng đầu tư phòng học, thư viện, không gian trải nghiệm; đồng thời khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và phát huy tính chủ động của học sinh.

Các đại biểu nhấn nút khởi động mô hình "trường học xã hội chủ nghĩa". Ảnh: Nguyễn Hải

Hải Phòng hiện có gần 1.700 trường mầm non đến đại học với quy mô gần 1,1 triệu học sinh, sinh viên.

Trước đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nêu đích danh Hải Phòng, Đà Nẵng cần đi đầu xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa gắn với con người xã hội chủ nghĩa ở từng địa phương, tạo cơ sở rút kinh nghiệm, nhân rộng trong cả nước.