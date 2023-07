Nơi nào yếu thì lãnh đạo đơn vị đó phải trực tiếp xuống chỉ dẫn, hỗ trợ. Hỗ trợ rồi mà vẫn không vượt lên được thì xem xét trách nhiệm người đứng đầu. Kết quả, tiến độ thực hiện kích hoạt VneID sẽ được báo cáo chi tiết vào thứ Sáu hàng tuần, thông qua cuộc họp trực tuyến từ thành phố xuống quận, huyện, xã, phường do Chủ tịch UBND TP chủ trì.

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng chia sẻ với PV VietNamNet: “Nhận thấy vai trò quan trọng của việc triển khai thắng lợi Đề án 06, mà bắt đầu từ việc kích hoạt VneID cho công dân, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP đã ban hành Mệnh lệnh 01. Mệnh lệnh này yêu cầu cán bộ, chiến sĩ công an ở lĩnh vực được phân công, gác việc riêng, không quản ngại ngày đêm ra quân thực hiện chiến dịch triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, thu nhận và hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho toàn bộ công dân đủ điều kiện đang sống trên địa bàn.

Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng - Đại tá Bùi Trung Thành (thứ 2 từ phải qua) chia sẻ với người dân về kích hoạt VNeID

Để nắm rõ tiến độ, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương yêu cầu trưởng công an các quận, huyện hàng ngày báo cáo kết quả trực tiếp cho Giám đốc qua nhóm Zalo và trực tiếp báo cáo, giải trình các nội dung theo yêu cầu của Giám đốc, tuyệt đối không được giao cấp phó làm thay.

Lấy kết quả thực hiện mệnh lệnh này là tiêu chí chấm điểm, phân loại thi đua đối với từng cá nhân, từ trưởng công an cấp huyện đến cán bộ chiến sĩ được giao nhiệm vụ.

“Tại mệnh lệnh 01 đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc sử dụng đồng bộ các biện pháp nhằm huy động tối đa nguồn nhân lực, phương tiện tại chỗ để thực hiện nhiệm vụ được giao. Phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, bảo đảm khai thác tối đa hiệu suất của thiết bị phù hợp với điều kiện thực tế.

Sau mệnh lệnh này, các đơn vị công an cấp quận, huyện và Phòng PC 06, đoàn thanh niên, công đoàn… đồng loạt xung kích, tạo nên làn sóng thi đua mạnh mẽ, đem lại kết quả đột phá ngay sau đó”, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho hay.