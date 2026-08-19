Thời gian qua, hàng chục căn nhà tại khu vực nút giao Tân Vạn (Phường Đông Hòa, TPHCM) liên tục xuất hiện tình trạng nứt tường, bể nền gạch, nền nhà trồi lún gây bất an cho người dân.

Theo ghi nhận, khu vực này có khoảng gần 30 căn nhà bị ảnh hường với các vết nứt xuất hiện tại nhiều vị trí như tường nhà, phòng ngủ, nhà vệ sinh, những vết nứt có dấu hiệu ngày càng rộng, thậm chí nền bê tông cũng xuất hiện nhiều đường nứt dài, sụt lún nguy hiểm.