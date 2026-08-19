Theo ghi nhận, khu vực này có khoảng gần 30 căn nhà bị ảnh hường với các vết nứt xuất hiện tại nhiều vị trí như tường nhà, phòng ngủ, nhà vệ sinh, những vết nứt có dấu hiệu ngày càng rộng, thậm chí nền bê tông cũng xuất hiện nhiều đường nứt dài, sụt lún nguy hiểm.
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