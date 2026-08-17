UBND TPHCM vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất 1.K3.4.HH, trước đây là lô 3-5, có diện tích 6.446m2, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu lô đất này được đưa ra đấu giá. Tháng 12/2021, lô 3-5 từng được đấu giá thành công với mức giá 3.820 tỷ đồng, cao khoảng 6,6 lần giá khởi điểm. Tuy nhiên, đơn vị trúng đấu giá là Công ty CP Dream Republic sau đó không thực hiện nghĩa vụ tài chính và chấp nhận mất tiền đặt cọc.

Lô đất 1.K3.4.HH là một trong 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm nằm trong kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của TPHCM. Danh sách các lô đất này đã được UBND TP ban hành và sau đó điều chỉnh, bổ sung theo quyết định sửa đổi kế hoạch.

Theo phương án vừa được phê duyệt, khu đất thuộc một phần thửa đất số 15, tờ bản đồ số 64, hiện là đất trống

Vị trí lô đất 1.K3.4.HH, trước đây là lô 3-5, tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Anh Phương

Về quy hoạch, lô đất được xác định là đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ thuộc phân khu số 1, theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000. Trong đó, chức năng ở chiếm 95% diện tích và chức năng dịch vụ chiếm 5%.

Các chỉ tiêu quy hoạch gồm tổng diện tích khoảng 0,64ha, tầng cao tối đa 6 tầng, chiều cao tối đa 24m, hệ số sử dụng đất tối đa 2,33 lần và quy mô dân số tối đa 608 người.

Theo quyết định của UBND TPHCM, khu đất sẽ được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, tính từ ngày Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định giao đất cho người trúng đấu giá.

Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức trong tháng 9/2026. Giá khởi điểm tạm tính của lô đất ở mức hơn 1.900 tỷ đồng, được xác định theo bảng giá đất đang áp dụng trên địa bàn TPHCM từ ngày 1/1/2026.

Đối tượng tham gia đấu giá gồm tổ chức và cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, đấu giá tài sản, nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Đối với tổ chức, ngoài việc đáp ứng các điều kiện theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải nộp tiền đặt trước theo quy định, không thuộc trường hợp bị cấm tham gia đấu giá và đáp ứng các yêu cầu pháp lý liên quan đến việc thực hiện dự án nhà ở hoặc dự án kinh doanh bất động sản.

Đối với cá nhân tham gia đấu giá để thực hiện dự án đầu tư, phải cam kết thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư và doanh nghiệp.



