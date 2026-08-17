UBND TPHCM vừa phê duyệt dự án thành phần 3 thuộc công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh (nay là đường Lê Khả Phiêu). Đây là bước cụ thể hóa nghị quyết của HĐND TPHCM về việc triển khai siêu dự án hạ tầng cửa ngõ phía Tây với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng.

Nút giao Lê Khả Phiêu với Kinh Dương Vương, điểm đầu của dự án hơn 16.000 tỷ đồng mở rộng cửa ngõ phía Tây TPHCM. Ảnh: TK

Trong đó, dự án thành phần 3 được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao) với tổng vốn 6.674 tỷ đồng.

Dự án có tổng chiều dài 9,62km, đi qua địa bàn các phường Tân Tạo, An Lạc, Bình Đông và các xã Tân Nhựt, Bình Chánh. Tuyến đường được mở rộng lên mặt cắt ngang 60m với quy mô từ 10 đến 12 làn xe. Phần đường chính gồm 6 đến 8 làn xe với vận tốc thiết kế 80km/h, kết hợp hệ thống đường song hành 4 làn xe vận tốc 60km/h.

Toàn tuyến được bố trí 5 nút giao khác mức phức hợp tại Kinh Dương Vương, Tân Kiên, Bình Thuận, Đoàn Nguyễn Tuấn và cao tốc Bến Lức - Long Thành. Xây mới một đơn nguyên cầu Bình Điền rộng 6 làn xe và 6 cầu vượt bộ hành nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Phối cảnh đơn nguyên cầu Bình Điền được xây mới. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Dự án được vận hành theo hợp đồng BOT với thời gian thu phí 22 năm 11 tháng trên tổng thời hạn hợp đồng 25 năm 5 tháng. Điểm đột phá là áp dụng hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) công nghệ RFID không barie kết hợp quản lý giao thông thông minh (ITS). Tuyến song hành được ưu tiên miễn phí cho dân sinh nội bộ và áp dụng cơ chế hậu kiểm để ngăn chặn các phương tiện né trạm.

Công tác lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt sẽ hoàn tất trong quý III/2026. Công trình dự kiến khởi công dịp lễ 2/9/2026 và hoàn thành vào năm 2029, được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, tạo xung lực phát triển liên vùng giữa TPHCM và các tỉnh miền Tây.