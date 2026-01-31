Là một liên doanh được thành lập năm 1996 giữa Tập đoàn HD Hyundai (Hàn Quốc) và Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy, Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam (HVS) khởi đầu hành trình của mình từ lĩnh vực sửa chữa tàu biển - một lĩnh vực đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, sự chính xác và tinh thần trách nhiệm.

Năm 2008, HVS đã thành công trong việc chuyển sang đóng mới tàu biển. Đây không chỉ là sự thay đổi về định hướng sản xuất, mà còn là bước ngoặt chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của ban lãnh đạo cùng toàn thể người lao động HVS.

Cho đến nay, HVS đã đóng và bàn giao tổng số 198 tàu, bao gồm tàu hàng với tải trọng lên đến 87.000 tấn, tàu dầu đến 115.000 tấn cho các khách hàng tại Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ, Singapore…

Trong suốt chặng đường 30 năm hình thành và phát triển, HVS luôn nỗ lực mang đến sự hài lòng cho khách hàng bằng cách đóng những con tàu có chất lượng tốt nhất và giao hàng đúng hạn. Với hơn 5.000 công nhân viên Việt Nam có tay nghề cao và đội ngũ chuyên gia Hàn Quốc được cử sang từ công ty mẹ tại Hàn Quốc, HVS đang hướng đến mục tiêu mở rộng cơ sở vật chất và năng lực của mình nhằm mục đích tăng năng suất lên 23 tàu/năm vào năm 2030 và đa dạng hóa các loại tàu khác trong tương lai - như tàu nhiên liệu kép thân thiện với môi trường, tàu container, tàu chở nước ép trái cây, tàu đa năng, tàu hỗ trợ hàng hải… - đồng hành với xu thế mới của thế giới.

Dấu ấn 30 năm phát triển của HVS không chỉ được đo bằng số lượng con tàu đã bàn giao, mà còn được khẳng định bằng giá trị con người và trách nhiệm với cộng đồng. Song hành cùng hoạt động sản xuất - kinh doanh, HVS luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống người lao động và đóng góp cho sự phát triển bền vững của địa phương thông qua các hành động thiết thực như tài trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi lũ lụt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, sơn sửa trường học và các cơ sở mái ấm ở địa phương, thăm và tặng quà cho các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn... Những nỗ lực ấy đã tạo nên một HVS không chỉ mạnh về năng lực sản xuất, mà còn giàu tính nhân văn và trách nhiệm xã hội.

Năm 2026, năm đánh dấu cột mốc 30 năm phát triển đầy tự hào của HVS, cũng chính là thời điểm HVS đứng trước một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, để định hình chặng đường phát triển cho 30 năm tiếp theo của doanh nghiệp. Với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng đổi mới không ngừng, HVS tự tin tiếp tục hành trình chinh phục những cột mốc mới, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam và khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Xuân Ngọc