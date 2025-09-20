Hé lộ bí mật của xác ướp pharaoh 3000 năm tuổi đẹp nhất Ai Cập

Seti Đệ nhất không chỉ là một vị pharaoh vĩ đại mà còn sở hữu xác ướp tinh xảo bậc nhất lịch sử Ai Cập cổ đại. Giới khoa học ngày nay nhận định, điều này có được là do kỹ thuật làm đẹp và cách ướp xác đặc biệt được áp dụng riêng cho vị vua này.