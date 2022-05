Hình ảnh Triều Tiên huy động quân đội chống dịch Covid-19

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay (17/5) công bố hình ảnh quân nhân Triều Tiên được điều động để nhận nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng chống Covid-19.

Trước đó, Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã giao nhiệm vụ này cho quân y, trong khi các nhà thuốc đã được lệnh chuyển sang hoạt động suốt 24 giờ.

Quân đội Triều Tiên tập trung tại Bình Nhưỡng để nhận nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng chống Covid-19. Ảnh: KCNA

Theo KCNA, quân đội Triều Tiên đã “khẩn trương triển khai lực lượng hùng hậu tới tất cả hiệu thuốc ở thành phố Bình Nhưỡng và bắt đầu cung cấp thuốc" trong ngày 16/5. Hãng thông tấn cho biết thêm, “các biện pháp khẩn cấp đã được thực hiện để chấn chỉnh ngay lập tức những sai lệch trong việc cung cấp thuốc", bao gồm cả việc hoạt động 24 giờ của các hiệu thuốc ở Bình Nhưỡng.

Ảnh: KCNA

Bên cạnh đó, nước này cũng đang nỗ lực thông báo cho người dân về “biến thể Omicron tàng hình để họ hiểu sâu sắc về các phương pháp điều trị khoa học và những quy tắc phòng chống dịch bệnh”. Khoảng 11.000 quan chức, giáo viên và sinh viên y tế đã được điều động để "kiểm tra y tế chuyên sâu cho tất cả người dân và "sàng lọc những trường hợp bị sốt".

Ảnh: KCNA

Cơ quan Phòng chống dịch bệnh khẩn cấp quốc gia Triều Tiên cho biết, hơn 269.510 trường hợp có các triệu chứng sốt đã được phát hiện vào tối 16/5, nâng tổng số trường hợp có triệu chứng sốt lên 1,48 triệu người, trong khi số trường hợp tử vong cùng thời điểm đã tăng từ 6 lên 56 người.

Ảnh: KCNA

Trước đó, trong cuộc họp khẩn của Bộ Chính trị hôm 15/5, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thừa nhận đợt bùng phát dịch Covid-19 đang gây ra "biến động lớn" đối với đất nước. Ông Kim cũng ra lệnh phong tỏa trên toàn quốc từ ngày 12/5 để chặn đà lây lan của dịch bệnh.

Ảnh: KCNA

KCNA cho biết, một số lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên đã đến thị sát các hiệu thuốc và văn phòng quản lý thuốc để kiểm tra nguồn cung dược phẩm trong nước, sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un chỉ trích việc phân phối thuốc chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Các quan chức đã “kêu gọi thiết lập một trật tự nghiêm ngặt hơn trong việc lưu trữ và xử lý các nguồn cung y tế, duy trì nguyên tắc ưu tiên nhu cầu và sự thuận tiện của người dân đối với các nguồn cung này”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới thị sát một hiệu thuốc trong ảnh được công bố hôm 17/5. Ảnh: KCNA

Theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến cuối tháng 3, chỉ có 64.207 trong tổng dân số 26 triệu người ở Triều Tiên đã được xét nghiệm Covid-19, thấp hơn rất nhiều so với các quốc gia khác. Giới chức WHO cũng cảnh báo virus corona có thể lây lan nhanh chóng ở Triều Tiên, nơi vẫn chưa có chương trình tiêm chủng và nguồn cung vắc xin Covid-19 còn hạn chế.

Thủ tướng Triều Tiên Kim Tok Hun tới thị sát một hiệu thuốc trong ảnh được công bố hôm 17/5. Ảnh: KCNA

Giới chức Hàn Quốc đã đề nghị mở các cuộc đàm phán trong hôm 16/5 để gửi vật tư y tế, bao gồm vắc xin, khẩu trang và bộ xét nghiệm, cũng như hợp tác kỹ thuật để giúp đỡ công tác phòng chống dịch tại Triều Tiên. Song cho đến hôm nay (17/5), Seoul vẫn chưa nhận được phản hồi từ Bình Nhưỡng.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng của đợt bùng phát Covid-19 mới đối với người dân Triều Tiên, và đề xuất viện trợ vắc xin cho nước này.

>>> Cập nhật tình hình dịch Covid-19 thế giới mới nhất

Việt Anh