Đầu tháng 1, các chủ vườn tại TPHCM tất bật chuẩn bị hoa Tết phục vụ khách đặt mua sớm. Trong đó, làng mai vàng Bình Lợi (xã Bình Lợi) là vùng trồng mai quy mô lớn với hơn 100 hộ, khoảng 600ha chuyên canh. Chi phí đầu tư, chăm sóc mỗi hecta khoảng 100 triệu đồng.

Tại đây, cây mai sinh trưởng ổn định nhờ đất màu mỡ, bộ rễ khỏe.

Ông Nguyễn Văn Thêm, một chủ vườn cho biết: Sức mua mai năm nay có thể giảm do giá bán tăng, trong khi chi phí vật tư và nhân công đều cao. Năm ngoái, gia đình tôi bán khoảng 500 trên tổng 6.000 cây; hiện vườn vẫn còn hơn 4.000 cây. Số mai đủ tiêu chuẩn tiếp tục được chăm sóc cho mùa sau.

Ông Thêm cho hay tiền công lao động dao động từ 35.000-70.000 đồng/giờ tùy công việc, mỗi hecta mai cần khoảng 30 người. Tuy nhiên, nhân công chỉ được thuê khi có khách đặt hàng do việc chăm sóc mai phải thực hiện đúng thời điểm để đảm bảo chất lượng cây khi xuất bán.

Theo ông Út Nguyện, người có hơn 10 năm trồng mai, bên cạnh mai truyền thống, mai bonsai ngày càng được ưa chuộng dịp Tết. Mai bonsai chủ yếu được tạo từ giống mai siêu bông Bình Lợi, xuất hiện khoảng hai năm gần đây.

Ông Nguyện chia sẻ, bẻ uốn cành mai hiệu quả nhất vào trưa đến chiều khi có nắng để cành mềm dẻo, dễ tạo hình. Mai bonsai có giá trị cao do yêu cầu khắt khe và tay nghề cao; thợ non tay mất gần nửa ngày cho một cây, trong khi thợ lành nghề có thể làm hơn chục cây trong một buổi.

Đối mặt sức mua khó đoán, các chủ vườn buộc phải sản xuất thận trọng hơn, chủ động giảm sản lượng để hạn chế rủi ro trong mùa vụ Tết năm nay.

Tại phường Thới An (TPHCM), bà Nga Vũ, chủ vườn hoa hiện canh tác khoảng 5.000m2 với nhiều loại hoa, cây cảnh, trong đó có 7-8 loại hoa chủ lực như mào gà, cúc, mai tứ quý, cát tường, ngọc thảo...

Gắn bó hơn 20 năm với nghề trồng hoa, bà Nga Vũ cho biết thị trường hoa Tết năm nay khó đoán do thời tiết và chi phí tăng, vì thế bà buộc phải giảm sản lượng. Từ mức hơn 10 thiên hoa mỗi vụ, sản lượng những năm gần đây giảm dần và hiện chỉ còn khoảng 5 thiên (mỗi thiên tương đương 1.000 chậu).

Dù vậy, nhờ có lượng khách quen, việc buôn bán tại vườn hoa bà Nga Vũ khá khả quan, có khách đặt hơn 1.000 chậu. Tuy nhiên, giá hoa Tết năm nay khó tăng vì kinh tế khó khăn và thời tiết bất lợi.

Trái ngược với một số tín hiệu khả quan từ hoa chậu, bưởi cảnh lại gặp nhiều khó khăn.

Chị Hoàng Thị Linh, chủ vựa bưởi trên đường Mai Chí Thọ, cho biết thời tiết cực đoan và bão lũ khiến sản lượng bưởi năm nay giảm mạnh, nhiều loại mất mùa, đặc biệt là bưởi trồng tại Văn Giang. Bên cạnh đó, kinh tế khó khăn cũng khiến sức mua bưởi cảnh sụt giảm so với các năm trước.

Giá bưởi dao động từ khoảng 12 triệu đồng/cây nhỏ đến 65 triệu đồng/cây lớn. Theo chị Linh, mức giá này tăng gần gấp đôi so với mọi năm do chi phí vận chuyển và cây giống tăng cao.

Dù kích thước nhỏ hơn, bưởi năm nay được đánh giá có dáng đẹp và chất lượng tốt hơn năm ngoái. Phần lớn bưởi trồng tại Văn Giang do người thân trong gia đình chị Linh chăm sóc, đến thời điểm thích hợp sẽ được bọc kỹ, vận chuyển vào TPHCM phục vụ thị trường.