Hơn một tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những ngày này tại phường Thới An (TPHCM) người nông dân đang tất bật tưới tiêu, chăm sóc cây cảnh, chuẩn bị nguồn hoa kiểng phục vụ thị trường Tết.

Làng hoa Thới An (phường Thới An, TPHCM) là địa điểm quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và thương lái đến chọn mua hoa kiểng mỗi dịp Tết sắp đến.

14h, dưới cái nắng gay gắt, những người nông dân miệt mài chăm sóc, bón phân và định hình từng chậu cúc, nhằm giúp hoa phát triển đồng đều, đạt độ hoàn thiện cao khi đến kỳ nở rộ.

Chị Trịnh Thị Kim Lan mỗi ngày bắt đầu công việc từ 5h30 sáng đến khoảng 19h mới kết thúc. Công đoạn chăm sóc cây của nữ nông dân chủ yếu là tưới nước, bón phân, xịt thuốc và uốn dáng. “Phải canh đúng thời điểm, chăm từng chút một để đến Tết hoa nở đều, dáng đẹp và tươi tốt nhất”, chị chia sẻ.

Tiền công mỗi ngày của nông dân dao động từ khoảng 250.000 – 300.000 đồng, tùy khối lượng công việc và số lượng cây chăm sóc trong ngày.

Năm nay, thời tiết nắng mưa thất thường khiến nhiều cây bị chết bộ rễ, buộc người trồng phải tăng chi phí thuốc và phân bón để cứu vãn. Tổng chi phí chăm sóc và khắc phục vì thế gần như tăng gấp đôi so với mọi năm.

Với hơn 10 chủng loại cây khác nhau, trên diện tích khoảng 5.000m², khối lượng công việc tại vườn luôn diễn ra liên tục nhằm đảm bảo hoa đạt chất lượng tốt nhất phục vụ người dân chưng Tết. Làm việc vất vả dưới cái nắng gắt, không ít nông dân có lúc bị mất nước, say nắng, vì vậy họ luôn chuẩn bị sẵn nước đá để uống. Những ai mệt có thể tranh thủ nghỉ ngơi rồi tiếp tục công việc.

Chị Nga Vũ đang ghim hạt giống hoa diêm cúc vào vỉ ươm. Nếu cây phát triển tốt, hoa sẽ được bán theo cặp. Mỗi chậu trồng 3 cây, giá khoảng 55.000 đồng/chậu.

Nhờ có lượng khách quen từ nhiều năm nay, chị Nga không quá lo lắng trước khả năng thị trường trầm lắng. Thậm chí, dù kinh tế được dự báo còn khó khăn, một số khách đã đặt mua số lượng nhiều hơn so với mọi năm.

Gắn bó với nghề hơn 10 năm, anh Bo Hoá đã rất thành thạo các công đoạn chăm sóc hoa. Hôm nay anh tiến hành cắt tỉa lần đầu để kích thích cây ra nhiều nhánh. Khoảng một tuần sau anh sẽ cắt thêm lần nữa, giúp hoa nở nhiều và tươi tắn hơn khi Tết đến.

Anh Lê Minh Tâm gắn bó với công việc chăm sóc hoa đã 5 năm. Dù công việc vất vả, anh vẫn luôn nở nụ cười trên môi, mong từng chậu cây đạt được vẻ đẹp trọn vẹn nhất. Theo anh, mỗi chậu hoa đều được người nông dân gửi gắm trọn vẹn tâm huyết và tình yêu với nghề.

Năm nay, tình hình bão lũ diễn biến phức tạp khiến hoạt động trồng trọt gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, các chủ vựa vẫn kỳ vọng lượng hoa dịp Tết sẽ được thị trường đón nhận, góp phần mang đến cho người dân một cái Tết ấm no, hạnh phúc trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức.