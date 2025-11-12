Số liệu từ Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM cho thấy trong tháng 10, nhóm lao động phổ thông đứng đầu trong nhu cầu tuyển dụng, lên tới 10.319 vị trí - gấp hơn 3,36 lần so với số người tìm việc thuộc nhóm này (3.070 người).