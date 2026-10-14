Bức ảnh màu quan trọng trong công cuộc nghiên cứu xác định vị trí khu mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán trước đây (nay là công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng). Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM.

Từ những bức ảnh cũ đến các rãnh mộ giữa công viên

Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM, từng là khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán. Nhiều tư liệu lịch sử cho thấy, sau những trận giao tranh ác liệt trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh đã được chôn cất tập thể tại đây.

Thông tin về các rãnh mộ được TPHCM tiếp nhận từ năm 1995. Tuy nhiên, việc xác định vị trí cụ thể gặp nhiều khó khăn. Qua nhiều thập kỷ, cây xanh, lối đi và các công trình trong công viên đã che khuất những dấu tích cũ. Lời kể của nhân chứng là nguồn thông tin quan trọng, nhưng cần được đối chiếu với tư liệu lịch sử và kiểm chứng bằng các phương pháp khoa học.

Rãnh mộ chôn tập thể trong bức ảnh chụp vào tháng 2/1968 tại nghĩa địa Chí Hoà - Chợ Quán, nay là công viên Lê Thị Riêng. Ảnh tư liệu.

Bước đột phá đến từ việc đối chiếu 3 bức ảnh hiện trường. Qua nghiên cứu, nhóm thực hiện xác định các bức ảnh ghi lại cùng khu vực, cùng thời điểm và liên quan đến sự kiện ngày 12/2/1968, theo chú thích của một bức ảnh do hãng AP công bố.

Từ những manh mối này, nhóm nghiên cứu tiếp tục đối chiếu ảnh không, bản đồ năm 1968 với ảnh vệ tinh hiện nay, đồng thời chuyển đổi hệ tọa độ để xác định các vị trí nghi có rãnh mộ. Qua đó, nhóm khoanh vùng được 3 vị trí, trong đó 1 vị trí có độ tin cậy cao.

Ngày 28/5, Bộ Tư lệnh TPHCM phát thông báo tìm kiếm nhân chứng xuất hiện trong các bức ảnh. Đến ngày 8/6, Ban Chỉ đạo 515 quốc gia tổ chức hội thảo, kết luận có đủ cơ sở lịch sử, khoa học và pháp lý để triển khai khảo sát chuyên sâu.

Từ ngày 14 đến 30/6, các lực lượng tiến hành khảo sát bằng radar xuyên đất kết hợp phân tích địa tầng. Ngày 23/6, tại hố đào thăm dò phía sau Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hài cốt xếp chồng lên nhau.

Phát hiện này mở đầu cho giai đoạn khai quật trên diện rộng. Ngày 6/7, lễ triển khai khai quật chính thức được tổ chức, đánh dấu bước chuyển từ quá trình lần tìm dấu tích sang công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt tại hiện trường.