Sáng nay (14/10), TPHCM tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng.

Sau hơn 3 tháng tìm kiếm, quy tập, công tác chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đã hoàn tất, sẵn sàng đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Theo kế hoạch, 731 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình), gồm 698 hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt được an táng chung trong một phần mộ tập thể.

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Từ 7h30, lễ dâng hoa, dâng hương được tổ chức tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong khuôn viên công viên. Đến 8h, lễ viếng, truy điệu chính thức bắt đầu với các nghi thức tưởng niệm, đọc điếu văn và mặc niệm. 

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Sau lễ truy điệu, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang được tổ chức thành 4 đợt, dự kiến hoàn thành trong ngày. Đợt đầu tiên dự kiến khởi hành lúc 8h45, di chuyển khoảng 26km qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp và xa lộ Hà Nội.

Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10h tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Tại đây, các lực lượng đón đoàn xe, đưa hài cốt đến vị trí an táng, thực hiện nghi thức hạ huyệt và dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ.

Ban Thời sự

14/10/2026 | 06:30

Người dân tiễn đưa đứng kín hai bên đường

Hàng nghìn người dân đã đứng kín hai bên đường trước công viên Lê Thị Riêng, trên tay cầm những nhành hoa trắng, lặng lẽ tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM.

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Nghệ sĩ Huỳnh Lập cũng hòa vào dòng người trên đường Trường Sơn để tiễn đưa các liệt sĩ.
Thu gọn
14/10/2026 | 05:00

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM thực hiện nghi thức cầu nguyện

Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM thực hiện nghi thức cầu nguyện trước khi diễn ra chương trình chính thức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

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 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tham dự lễ cầu nguyện.
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Thu gọn
14/10/2026 | 04:15

Những nhành hoa trắng tiễn đưa các liệt sĩ

Nhiều người dân có mặt trước khu vực công viên Lê Thị Riêng, mang theo hoa cúc trắng để tiễn đưa các liệt sĩ.

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Đội K74 thực hiện công tác kiểm tra cuối cùng trước lễ truy điệu các liệt sĩ.
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Bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu (82 tuổi, cựu chiến binh) không giấu được nước mắt khi đứng trước các hài cốt liệt sĩ. “Tôi mong các anh, các chú về nơi an nghỉ, có nơi để đồng bào kính viếng”, bà Hiếu xúc động nói.
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