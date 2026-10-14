Sáng nay (14/10), TPHCM tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng.

Sau hơn 3 tháng tìm kiếm, quy tập, công tác chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đã hoàn tất, sẵn sàng đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Theo kế hoạch, 731 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình), gồm 698 hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt được an táng chung trong một phần mộ tập thể.

Từ 7h30, lễ dâng hoa, dâng hương được tổ chức tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong khuôn viên công viên. Đến 8h, lễ viếng, truy điệu chính thức bắt đầu với các nghi thức tưởng niệm, đọc điếu văn và mặc niệm.

Sau lễ truy điệu, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang được tổ chức thành 4 đợt, dự kiến hoàn thành trong ngày. Đợt đầu tiên dự kiến khởi hành lúc 8h45, di chuyển khoảng 26km qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp và xa lộ Hà Nội.

Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10h tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Tại đây, các lực lượng đón đoàn xe, đưa hài cốt đến vị trí an táng, thực hiện nghi thức hạ huyệt và dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ.

Ban Thời sự