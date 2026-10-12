Sáng 12/10, TPHCM tổ chức tổng duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.

Buổi tổng duyệt diễn ra trong không khí trang nghiêm, nhằm chuẩn bị chu đáo cho lễ viếng, truy điệu và an táng chính thức vào sáng 14/10 tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao đổi cùng Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP và Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP, trước khi diễn ra buổi tổng duyệt.

Theo kế hoạch, Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia lễ viếng, truy điệu và an táng. Công an TPHCM đảm nhiệm các nghi thức tiêu binh, đội danh dự và khiêng quách hài cốt liệt sĩ.

Các lực lượng thực hiện nghi thức dâng hương, chào cờ, điều lệnh; đồng thời rà soát đội hình, vị trí và sự phối hợp giữa các bộ phận.

Các văn nghệ sĩ hòa ca, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Theo chương trình, lễ dâng hoa, dâng hương bắt đầu lúc 7h30 ngày 14/10; lễ viếng, truy điệu diễn ra lúc 8h. Đoàn xe đầu tiên dự kiến xuất phát lúc 8h45, các đợt tiếp theo tiếp tục di chuyển trong ngày.

Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được đặt trong tiểu quách, phủ lồng kính và Quốc kỳ, sau đó đưa lên xe để di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình) để thực hiện nghi thức an táng.

Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra công tác an toàn trước khi đoàn xe di chuyển tới Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

TPHCM dự kiến tổ chức 4 đợt xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang, gồm 698 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt được tìm thấy tại các mộ tập thể.

Đoàn xe xuất phát từ Công viên Lê Thị Riêng, đi qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội trước khi đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, buổi tổng duyệt các nghi thức an táng cũng được diễn ra trang nghiêm.

Trao đổi với PV VietNamNet, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết đơn vị đã phối hợp với các sở, ban, ngành chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.

Qua hai lần sơ duyệt và buổi tổng duyệt, công tác chuẩn bị được các cấp đánh giá cao. Bộ Tư lệnh TPHCM xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối và tổ chức nghi lễ trang trọng, đúng quy định.

Trang nghiêm sơ duyệt lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng Sáng 10/10, TPHCM tổ chức sơ duyệt lễ viếng, truy điệu các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng.

Xúc động máy bay quân sự chở đợt lớn nhất: 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội 15.401 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ sân bay quốc tế Cần Thơ đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội) trong sáng 5/10. Đây là đợt vận chuyển thứ 3 được thực hiện bằng máy bay vận tải quân sự và cũng là đợt chuyển số lượng mẫu lớn nhất.