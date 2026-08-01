Sau hơn 3 tháng vận hành thử nghiệm, Sàn giao dịch việc làm quốc gia đã thu hút hơn 14.000 người lao động đăng ký tìm việc, hơn 5.000 doanh nghiệp tham gia với gần 300.000 vị trí việc làm được đăng tải.