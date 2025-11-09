Từ đầu năm đến nay, có 255.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2024. Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 190.600, tăng 10,1%.