Theo dự thảo, bảng giá đất được chia thành 17 khu vực. Trong đó, khu vực 1 - trung tâm nội thành - gồm 9 phường nằm trong vành đai 1, tiếp tục là nơi có giá đất cao nhất toàn thành phố Hà Nội.