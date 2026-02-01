Tháng 1/2026, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường ước trên 54 nghìn (tăng 62% so với cùng kỳ), gần 1 nghìn hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp (bằng 25% cả năm 2025).