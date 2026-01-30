Chính phủ yêu cầu thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu và các khoản trợ cấp ngay trong quý 1 nhằm kịp thời triển khai các nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15.