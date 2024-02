Theo tin từ đơn vị đăng cai Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIM F1H2O và giải mô tô nước UIM-ABP AQUABIKE (Grand Prix Bình Ðịnh 2024), Công ty CP Bình Định F1 cho biết, Liên đoàn Đua thuyền máy thế giới (UIM) đã công bố lịch thi đấu chính thức các Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIM F1H2O năm 2024.

Giải đấu năm nay có 6 chặng gồm: Grand Prix Of Indonesia (23/2-25/2); Grand Prix Of Binh Dinh - VietNam (29/3-31/3); Grand Prix Of Italy (14/6-16/6); Grand Prix Of Albania (5/7-7/7); Grand Prix Of China (20/9-22/9 và 27/9-29/9) và Grand Prix Of Sharjah (dự kiến vào tháng 12/2024).