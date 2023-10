Giải đua thuyền buồm Quốc tế và Ván chèo đứng Quy Nhơn 2023 do UBND tỉnh Bình Định phối hợp Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam, Công ty Cổ phần Bình Định F1 và Trung tâm truyền thông (Bộ TN&MT) tổ chức.

Theo Ban tổ chức, giải Đua thuyền máy Nhà nghề Quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024 hướng đến tạo ra sân chơi chuyên nghiệp, thúc đẩy các phong trào đua thuyền máy tại Việt Nam. Sự kiện còn giúp người chơi không chuyên cũng như khán giả yêu thích bộ môn này có điều kiện tiếp cận và thưởng thức giải đấu với quy mô mang tầm cỡ quốc tế.

Grand Prix of Binh Dinh 2024 cũng là cơ hội phát triển ngành du lịch, thu hút sự quan tâm của giới truyền thông, người hâm mộ thể thao và du khách trên toàn cầu. Đặc biệt, giải đua còn là đòn bẩy giúp xúc tiến quảng bá, thay đổi hình ảnh về lĩnh vực du lịch, tăng trưởng kinh tế cả ngắn, trung và dài hạn. Sự kiện thể thao này đồng thời giúp nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự quan tâm đến thể thao, lối sống lành mạnh trong cộng đồng, tăng sự gắn kết con người, thúc đẩy hòa bình, giao lưu văn hóa.

Lần đầu Bình Định đăng cai

Trong khuôn khổ Giải đua thuyền buồm Quốc tế và Ván chèo đứng Quy Nhơn 2023, tọa đàm “Giải pháp phát triển kinh tế biển gắn với sự kiện văn hóa, thể thao thế giới” sẽ được tổ chức vào sáng ngày 28/10 với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Bình Định, nhiều chuyên gia kinh tế và nhà báo nổi tiếng.

Tọa đàm mong muốn tạo nền tảng để phát triển ngành du lịch, xúc tiến quảng bá, thay đổi hình ảnh về du lịch của đất nước chủ nhà, từ đó tạo nên đòn bẩy lớn cho phát triển du lịch, tăng trưởng kinh tế cả trong ngắn hạn, trung và dài hạn.

Giải đua có sự tham gia của 20 vận động viên quốc tế chuyên nghiệp đến từ 10 quốc gia như Australia, Pháp, Singapore, Italy, Nhật Bản…

Giải có 10 nội dung thi đấu ván chèo đứng, gồm: 200m và 1.000m nam, nữ đối với nhóm trẻ; 200m, 2.000m, 6.000m nam, nữ nhóm mở. Cùng với đó sẽ có 11 nội dung thi đấu thuyền buồm dành cho vận động viên quốc tế, vận động viên Việt Nam và vận động viên nước ngoài sinh sống tại Việt Nam.

Ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao tỉnh Bình Định cho biết: “Trong thời gian qua, ở tỉnh Bình Định các môn thể thao dưới nước đã có phát triển phong trào, tuy nhiên ở một cái tầm vừa phải, chưa mạnh lắm. Đây là lần đầu tiên TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đăng cai tổ chức giải đua này, hi vọng trong chuỗi hoạt động này sẽ kích thích phong trào thể thao dưới nước trong thời gian tới”.

Để giải đua được diễn ra thành công, an toàn, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Bình Định với bạn bè trong và ngoài nước. UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các sở, ngành tùy theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức; Công ty Cổ phần Bình Định F1 khẩn trương có kế hoạch chi tiết, cụ thể về sự kiện và các hoạt động liên quan để các ngành xem xét.

Đề nghị Công ty Cổ phần Bình Định F1 phải làm việc ngay với Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn để xác định vị trí, phạm vi ranh giới tổ chức giải đua. Quá trình lựa chọn vị trí cần đảm bảo an toàn cho các vận động viên tham gia, theo dõi thời tiết mưa lũ và không làm ảnh hưởng đến an toàn hàng hải ở cảng Quy Nhơn.

Cơ hội để đưa những môn thể thao biển tới gần hơn với khán giả

Ông Hồ Thanh Trình, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bình Định F1 cho biết, hiện nay các thủ tục giấy tờ liên quan đến pháp lý đã hoàn thiện. Đơn vị đã làm việc với Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn và đã xác định vị trí, phạm vi ranh giới tổ chức giải đua.

Theo đó, vị trí được xác định nằm tại khu vực biển cách bờ biển đường Xuân Diệu (TP Quy Nhơn) 500m, chạy theo hướng từ tượng đài chiến thắng đến Resort Casa Marina, là khu vực an toàn, không có tàu thuyền ra vào. Tuỳ theo con nước và hướng gió, đường đua sẽ được xác định cụ thể trước mỗi buổi thi đấu.

Công tác đảm bảo an toàn cho giải đua được chú trọng. “Trên tinh thần UBND tỉnh chỉ đạo, chúng tôi đã làm việc với công an và các bên liên quan về vấn đề đảm bảo cứu nạn cứu hộ, phòng chống cháy nổ trên biển, an ninh trật tự trên bờ.

Xung quanh khu vực này sẽ có lực lượng cảnh sát đường thuỷ bảo vệ, bên trong khu vực giải đấu có ban tổ chức điều hành công tác và có phao báo hiệu đảm bảo an toàn”, ông Trình nói.

Giải đua thuyền buồm Quốc tế và Ván chèo đứng Quy Nhơn 2023 được xem là sự kiện thể thao đầu tiên trong chuỗi sự kiện bên lề quảng bá Giải đua thuyền máy Nhà nghề quốc tế Grand Prix Bình Định 2024. Giải đua thuyền máy Nhà nghề quốc tế Grand Prix Bình Định 2024 sẽ diễn ra vào tháng 3/2024, quy tụ quy tụ hơn 70 vận động viên 30 đội đến từ 30 quốc gia khác nhau. Các chặng thi đấu thuyền máy UIM F1H20 và mô tô nước UIM-ABP Aquabike hứa hẹn sẽ mang đến những phút giải trí đầy màu sắc và hấp dẫn cho các tay đua và khán giả.

Giải đua thuyền buồm Quốc tế và Ván chèo đứng Quy Nhơn 2023 sẽ diễn ra tại khu vực bãi biển Quy Nhơn từ ngày 26 đến 29/10. Đây là cơ hội để đưa những môn thể thao biển tới gần hơn với khán giả Việt Nam, giúp khán giả có điều kiện tiếp cận và thưởng thức giải đấu mang tầm quốc tế, đồng thời tạo ra sân chơi chuyên nghiệp thúc đẩy phong trào đua thuyền buồm tại Việt Nam.

Giải đua thuyền máy Nhà nghề UIM-F1H20 là một trong những giải đua tốc độ và mạo hiểm nhất trên thế giới với các pha điều khiển kỹ thuật đầy kịch tính như vượt qua các khúc cua với tốc độ trên 145 km/h và đạt tốc độ tối đa 226 km/h trên những đoạn thẳng. Trong lịch sử đã có tay đua đạt tốc độ kỷ lục thế giới là 261 km/h. Trong 38 năm từ năm 1984 đến năm 2021, môn thể thao này đã tổ chức 297 giải đua lớn tại 33 quốc gia trên năm châu. Đồng thời, đã có 15 tay đua đã giành được danh hiệu vô địch thế giới, 48 người trở thành thành viên của câu lạc bộ những người chiến thắng Grand Prix danh giá. Giải đua UIM-ABP Aquabike là một giải đua mới tại Việt Nam, được coi là một trong những giải đua mô tô nước đầy màu sắc và hấp dẫn nhất trên thế giới. Giải bao gồm nhiều loại thể thức và các chặng đua khác nhau, tạo ra những trải nghiệm đua mô tô nước đa dạng, hấp dẫn cho các tay đua và khán giả.

Diễm Phúc - N.Hiền