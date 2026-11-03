Chiều 2/11, Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPG (7/11/1981 – 7/11/2026).

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X sẽ thảo luận, thông qua 12 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2026-2031, gồm củng cố tổ chức, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới hoằng pháp và giáo dục.