Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X sẽ thảo luận, thông qua 12 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2026-2031, gồm củng cố tổ chức, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới hoằng pháp và giáo dục.