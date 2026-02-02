Số liệu tổng kết được Bộ Xây dựng công bố cho biết trong lĩnh vực phát triển đô thị, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đến cuối năm 2025 ước đạt khoảng 45%, tiếp tục duy trì xu hướng tăng.