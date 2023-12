{"article":{"id":"2204666","title":"Huyền bí lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn","description":"Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của người Pà Thẻn, huyện Quang Bình (Hà Giang) đã phục dựng và tổ chức lễ hội nhảy lửa, thu hút khách du lịch muôn nơi.","contentObject":{"videoUrl":"<iframe width='560' height='315' src='https://embed.vietnamnet.vn/v/00YEFT.html' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>","content":"<p>Cứ đến ngày 16/10 âm lịch hàng năm, khi mùa màng đã thu hoạch xong, người Pà Thẻn (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) lại tổ chức lễ hội nhảy lửa, hay còn gọi là Lễ hội Cầu lửa.</p>

<p>Đây là một lễ hội độc đáo, mạng đậm dấu ấn Shaman giáo.</p>

<p>Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của người Pà Thẻn, năm 2012, Bộ Văn hóa, TT và DL đã ban hành Quyết định 5079/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn thuộc Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.</p>

<p>Trong đời sống tinh thần của người Pà Thẻn, họ luôn tâm niệm nhờ có các vị thần linh che chở, bảo vệ, giúp đỡ mà họ có thể vượt qua được những hiểm nguy, hoạn nạn. Đối với người Pà Thẻn, vị thần linh thiên, có sức mạnh lớn nhất, mang lại nhiều may mắn nhất cho họ chính là thần lửa và ngọn lửa.</p>

<p>Chính vì thế, lễ hội nhảy lửa được xem là một trong những lễ hội lớn nhất, quan trọng nhất của người Pà Thẻn.</p>","videoId":"00YEFT"},"displayType":4,"options":65536,"category":{"name":"Dân tộc - Tôn giáo","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"/huyen-bi-le-hoi-nhay-lua-cua-nguoi-pa-then-2204666.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/huyen-bi-le-hoi-nhay-lua-cua-nguoi-pa-then-849.gif","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/huyen-bi-le-hoi-nhay-lua-cua-nguoi-pa-then-850.gif","updatedDate":"2023-12-05T15:14:17","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"05/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2207021","title":"Nông dân lập trang thông tin điện tử để bán cây, giúp cuộc sống khấm khá hơn","description":"Thông qua mạng internet, người dân ở làng hoa cây cảnh (Bắc Quang, Hà Giang) thành lập website quảng bá sản phẩm ra thị trường, nhờ đó mà nhiều người đã biết đến.","displayType":4,"category":{"name":"Dân tộc - Tôn giáo","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nong-dan-lap-trang-thong-tin-dien-tu-de-ban-cay-giup-cuoc-song-kham-kha-hon-2207021.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nong-dan-lap-trang-thong-tin-dien-tu-de-ban-cay-giup-cuoc-song-kham-kha-hon-851.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T15:15:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2203750","title":"Hạt nhân nòng cốt đưa chính sách đến với người Dao trên bản làng cực Bắc","description":"Ông Phượng Chòi Quấy (thôn Nậm Quang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) là tấm gương điển hình tuyên truyền, giúp bà con nơi đây nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế.","displayType":4,"category":{"name":"Dân tộc - Tôn giáo","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hat-nhan-nong-cot-dua-chinh-sach-den-voi-nguoi-dao-tren-ban-lang-cuc-bac-2203750.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hat-nhan-nong-cot-dua-chinh-sach-den-voi-nguoi-dao-tren-ban-lang-cuc-bac-844.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T15:12:55","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2203110","title":"Bảo tồn nghề làm giấy bản của đồng bào dân tộc Dao ở Hà Giang","description":"Để bảo tồn nghề làm giấy bản của đồng bào dân tộc Dao, UBND huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ. Chính quyền địa phương cũng xác định đây là việc vừa bảo tồn nhưng gắn với phát triển kinh tế.","displayType":4,"category":{"name":"Dân tộc - Tôn giáo","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/huyen-bac-quang-ha-giang-bao-ton-nghe-lam-giay-ban-cua-dong-bao-dan-toc-dao-2203110.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bao-ton-nghe-lam-giay-ban-cua-dong-bao-dan-toc-dao-o-ha-giang-840.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T15:10:54","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221628","title":"TP Buôn Ma Thuột: Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới","description":"Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đã đạt một số kết quả tích cực.","displayType":1,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tp-buon-ma-thuot-tai-co-cau-nong-nghiep-gan-voi-xay-dung-nong-thon-moi-2221628.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/tp-buon-ma-thuot-tai-co-cau-nong-nghiep-gan-voi-xay-dung-nong-thon-moi-218.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T10:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2212433","title":"Phụ nữ Mù Cang Chải phát triển kinh tế gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc","description":"Xuất phát là huyện miền núi nghèo của tỉnh Yên Bái, những năm qua huyện Mù Cang Chải đã có sự nỗ lực phát triển vượt bậc về du lịch cộng đồng, trở thành điểm đến được yêu thích. Trong đó, người phụ nữ dân tộc thiểu số có đóng góp đặc biệt quan trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Văn hóa","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/van-hoa","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/van-hoa","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phu-nu-mu-cang-chai-phat-trien-kinh-te-gan-voi-giu-gin-ban-sac-van-hoa-dan-toc-2212433.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/phu-nu-mu-cang-chai-phat-trien-kinh-te-gan-voi-giu-gin-ban-sac-van-hoa-dan-toc-1076.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T17:24:23","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220445","title":"Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu","description":"Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cho biết, dự COP28, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến sẽ công bố một số sáng kiến, cam kết mới của Việt Nam để cùng cộng đồng quốc tế ứng phó tốt nhất với biến đổi khí hậu.","displayType":1,"category":{"name":"Chính sách","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-cung-cong-dong-quoc-te-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-2220445.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/viet-nam-cung-cong-dong-quoc-te-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-1384.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T07:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217875","title":"Hà Giang: Huyện Quang Bình tạo sinh kế cho bà con dân tộc thoát nghèo","description":"Hà Giang được giao 8.700 tỷ đồng để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Nguồn vốn này giúp tạo sinh kế, đem lại hiệu quả giảm nghèo tích cực cho đồng bào dân tộc thiểu số.","displayType":1,"category":{"name":"Chính sách","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-giang-huyen-quang-binh-tao-sinh-ke-cho-ba-con-dan-toc-thoat-ngheo-2217875.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/ha-giang-huyen-quang-binh-tao-sinh-ke-cho-ba-con-dan-toc-thoat-ngheo-1306.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T19:03:33","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213798","title":"Hỗ trợ đồng bào Xơ Đăng thoát nghèo với cây sâm","description":"Phát triển nguồn dược liệu quý (sâm dây, sâm Ngọc Linh) gắn với giảm nghèo bền vững được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nâng cao đời sống người dân ở vùng dân tộc thiểu số của Kon Tum.","displayType":1,"category":{"name":"Chính sách","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ho-tro-dong-bao-xo-dang-thoat-ngheo-voi-cay-sam-2213798.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/ho-tro-dong-bao-xo-dangthoat-ngheo-voi-cay-sam-1294.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T18:49:42","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217905","title":"20.000 học sinh được tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân gia đình tại Chư Păh","description":"Trên mảnh đất Chư Păh, năm 2021, trong 327 cặp kết hôn, thì có tới 76 cặp tảo hôn là đồng bào dân tộc thiểu số. Với quyết tâm không để tình trạng này kéo dài, chính quyền huyện Chư Păh đã triển khai hàng loạt hoạt động nhằm đẩy lùi nạn tản hôn.","displayType":1,"category":{"name":"Dân tộc - Tôn giáo","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/20-000-hoc-sinh-duoc-tuyen-truyen-ve-tao-hon-va-hon-nhan-gia-dinh-tai-chu-pah-2217905.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/20000-hoc-sinh-duoc-tuyen-truyen-ve-tao-hon-va-hon-nhan-gia-dinh-tai-chu-pah-1015.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T16:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217862","title":"Kết nghĩa thôn, buôn - cách làm mới hiệu quả tại Krông Pắk","description":"Xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược, lâu dài, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác kết nghĩa với thôn, buôn đồng bào DTTS.","displayType":1,"category":{"name":"Dân tộc - Tôn giáo","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-nghia-thon-buon-cach-lam-moi-hieu-qua-tai-krong-pak-2217862.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/ket-nghia-thon-buon-cach-lam-moi-hieu-qua-tai-krong-pak-1013.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T16:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219267","title":"100% tiểu thương chợ huyện biên giới Hà Giang sử dụng mã QR trong thanh toán","description":"100% tiểu thương tại chợ Cốc Pài (Xín Mần, Hà Giang) dần quen với chuyển đổi số khi sử dụng mã QR để thanh toán trong kinh doanh.","displayType":19,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/100-ba-con-cho-huyen-bien-gioi-ha-giang-su-dung-ma-qr-trong-thanh-toan-2219267.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/100-tieu-thuong-cho-huyen-bien-gioi-ha-giang-su-dung-ma-qr-trong-thanh-toan-233.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T08:50:00","option":589824,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219670","title":"Mỹ Đức tập trung giải quyết hai tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới","description":"Thời gian tới, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) sẽ tập trung giải quyết hai tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới là tiêu chí về thủy lợi và nước sạch.","displayType":1,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-duc-tap-trung-giai-quyet-hai-tieu-chi-kho-trong-xay-dung-nong-thon-moi-2219670.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/my-duc-tap-trung-giai-quyet-hai-tieu-chi-kho-trong-xay-dung-nong-thon-moi-376.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T09:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218384","title":"Hướng tới 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân","description":"Chiều 21/11, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành chủ trì hội nghị nghe báo cáo kế hoạch và các nội dung liên quan để tổ chức hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.","displayType":1,"category":{"name":"Dân tộc - Tôn giáo","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/huong-toi-80-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-2218384.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/huong-toi-80-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-35-nam-ngay-hoi-quoc-phong-toan-dan-1065.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T17:23:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223163","title":"Mãn nhãn với Chuyên đề “Cổ vật Việt Nam” tại Bảo tàng Hải Phòng","description":"Nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, sáng 21/11, Bảo tàng Hải Phòng phối hợp Hội Cổ vật Hải Phòng tổ chức khai mạc trưng bày Chuyên đề “Cổ vật Việt Nam” nhằm giới thiệu tới công chúng sự đa dạng loại hình và độc đáo của cổ vật Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Văn hóa","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/van-hoa","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/van-hoa","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/man-nhan-voi-chuyen-de-co-vat-viet-nam-tai-bao-tang-hai-phong-2223163.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/man-nhan-voi-chuyen-de-co-vat-viet-nam-tai-bao-tang-hai-phong-591.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T16:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221209","title":"Gia Lai: Bàn giải pháp hỗ trợ phụ nữ nông thôn tiếp cận với nước sạch","description":"Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo “Giải pháp hỗ trợ phụ nữ tiếp cận với nước sạch và vệ sinh khu vực nông thôn”.","displayType":1,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-lai-ban-giai-phap-ho-tro-phu-nu-nong-thon-tiep-can-voi-nuoc-sach-2221209.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/gia-lai-ban-giai-phap-ho-tro-phu-nu-nong-thon-tiep-can-voi-nuoc-sach-325.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T17:23:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215636","title":"Bảo tồn âm thanh “giữ hồn” của dân tộc Giẻ Triêng","description":"Dưới tác động tích cực của các chính sách bảo tồn, phát triển văn hóa của Đảng, nhà nước, đồng bào Gié Triêng ở Đắk Dục, Ngọc Hồi (Kon Tum) đã làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.","displayType":1,"category":{"name":"Multimedia","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/multimedia","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/multimedia","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bao-ton-am-thanh-giu-hon-cua-dan-toc-gie-trieng-2215636.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/bao-ton-am-thanh-giu-hon-cua-dan-toc-gie-trieng-585.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T11:47:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215642","title":"Nạn tảo hôn dần vắng bóng trên mảnh đất Kon Plong","description":"Nhờ nhiều hoạt động tuyên truyền quyết liệt, trong những năm gần đây, tổng số trường hợp tảo hôn trên địa bàn huyện Kon Plong có xu hướng giảm dần theo từng năm, không có hôn nhân cận huyết thống.","displayType":1,"category":{"name":"Multimedia","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/multimedia","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/multimedia","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nan-tao-hon-dan-vang-bong-tren-manh-dat-kon-plong-2215642.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/nan-tao-hon-dan-vang-bong-tren-manh-dat-kon-plong-558.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T11:38:29","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217618","title":"Kết quả tích cực trong thực hiện chính sách dân tộc tại Hà Nội","description":"Những năm qua, công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc của TP Hà Nội đạt được những kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.","displayType":1,"category":{"name":"Dân tộc - Tôn giáo","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-tich-cuc-trong-thuc-hien-chinh-sach-dan-toc-tai-ha-noi-2217618.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/ket-qua-tich-cuc-trong-thuc-hien-chinh-sach-dan-toc-tai-ha-noi-1144.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T10:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219777","title":"Lâm Đồng và Bạc Liêu trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới","description":"UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với đoàn công tác của UBND tỉnh Bạc Liêu.","displayType":1,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lam-dong-bac-lieu-trao-doi-kinh-nghiem-xay-dung-nong-thon-moi-2219777.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/lam-dong-va-bac-lieu-trao-doi-kinh-nghiem-xay-dung-nong-thon-moi-285.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T09:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217461","title":"Nghệ An: Phát triển kinh tế - xã hội tại xóm có hơn 65% người Thổ","description":"Xóm Mo Mới (xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) là một xóm thuần nông có hơn 65% cư dân là người dân tộc Thổ. Nhiều năm qua xóm luôn phát huy vai trò đơn vị văn hóa.","displayType":1,"category":{"name":"Chính sách","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-an-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-tai-xom-co-hon-65-nguoi-tho-2217461.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/nghe-an-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-tai-xom-co-hon-65-nguoi-tho-1164.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-19T14:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2207323","title":"Plei Ớp - ngôi làng trăm tuổi của đồng bào J’rai giữa lòng Pleiku","description":"Nhằm lưu giữ và phát huy những nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, Plei Ớp được định hướng xây dựng thành làng văn hóa du lịch cộng đồng của tỉnh Gia Lai.","displayType":19,"category":{"name":"Ảnh","detailUrl":"/anh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/anh","subIds":["000872"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lang-tram-tuoi-cua-dong-bao-j-rai-giua-long-pleiku-2207323.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/19/plei-op-ngoi-lang-tram-tuoi-cua-dong-bao-jrai-giua-long-pleiku-101.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-19T07:15:45","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2216299","title":"Chư Đang Ya (Gia Lai) phát triển nguồn nhân lực du lịch cộng đồng","description":"Đây là hoạt động triển khai Tiểu dự án 2 Dự án 3 “Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-trien-nguon-nhan-luc-du-lich-cong-dong-chu-dang-ya-gia-lai-2216299.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/chu-dang-ya-gia-lai-phat-trien-nguon-nhan-luc-du-lich-cong-dong-397.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-18T09:57:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216889","title":"“Bước chân trên đá” nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa; quảng bá du lịch Hà Giang","description":"Chương trình trình diễn trang phục dân tộc, thời trang và biểu diễn nghệ thuật Fashion show “Bước chân trên đá” năm 2023 trình diễn các trang phục lộng lẫy của các dân tộc tỉnh Hà Giang như Mông, Dao, Tày, Nùng, Phù Lá, Bố Y, La Chí, Pà Thẻn, Lô Lô…","displayType":1,"category":{"name":"Văn hóa","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/van-hoa","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/van-hoa","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/buoc-chan-tren-da-nhac-nho-trach-nhiem-gin-giu-phat-huy-gia-tri-cac-dan-toc-2216889.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/buocchan-637.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-18T06:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216013","title":"Ủy ban Dân tộc lắng nghe chia sẻ của các thầy cô vùng dân tộc thiểu số, miền núi","description":"Các thầy, cô giáo đã đề xuất với lãnh đạo Ủy ban Dân tộc về giải quyết một số vấn đề khó khăn của ngành Giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.","displayType":1,"category":{"name":"Chính sách","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/uy-ban-dan-toc-lang-nghe-chia-se-cua-cac-thay-co-vung-dan-toc-thieu-so-mien-nui-2216013.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/uy-ban-dan-toc-lang-nghe-chia-se-cua-cac-thay-co-vung-dan-toc-thieu-so-mien-nui-1169.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-17T17:49:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215571","title":"Truyền thông ngăn ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết cho học sinh","description":"Hơn 20.000 tờ rơi, 14 tấm pano và 800m2 băng rôn tuyên truyền được sử dụng nhằm ngăn chặn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho học sinh trên địa bàn huyện Chư Păh, Gia Lai.","displayType":19,"category":{"name":"Ảnh","detailUrl":"/anh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/anh","subIds":["000872"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truyen-thong-ngan-ngua-tao-hon-hon-nhan-can-huyet-cho-hoc-sinh-2215571.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/truyen-thong-ngan-ngua-tao-hon-hon-nhan-can-huyet-cho-hoc-sinh-361.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-17T09:52:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa