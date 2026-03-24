Không chỉ thuận tiện di chuyển đến các điểm du lịch cũng như được tận hưởng những dịch vụ cao cấp, điều đọng lại cho mỗi du khách khi đến đây là những ấn tượng khó phai về một không gian xanh ngát và tinh tế, cùng những câu chuyện thú vị về triết lý phát triển bền vững cùng thiên nhiên được giao thoa và dẫn lối bởi ánh nắng mặt trời, bờ biển cát trắng và những hàng dừa thẳng tắp.
Đã từ lâu, câu chuyện đặc biệt về 1114 cây dừa đã trở thành lời chào mừng của Danang Marriott Resort & Spa khi đón chào du khách. Cả khu nghỉ dưỡng được bao bọc và ôm trọn bởi đúng 1114 cây dừa cao vút được ươm trồng ngay từ những ngày đầu tiên đặt nền móng cho khu nghỉ dưỡng.
Không ai biết vì sao lại là con số 1114, nhưng nó đã gắn liền với tiềm thức của tất cả nhân viên và du khách khi đến với nơi đây. Du khách vẫn nói với nhau rằng, khi nằm dài thả mình trên bãi cỏ, bên cạnh hồ bơi vô cực và dưới những tán dừa đung đưa, bao muộn phiền và lo toan trong cuộc sống thường nhật bỗng tan biến.
Đặc biệt, một trong những hoạt động không thể bỏ qua khi đến đây là màn trình diễn hái dừa bằng tay không mang tên “The Greatest Coconut Showman” của chú Sanh. Chỉ với tay không, chú Sanh thoăn thoắt leo lên từng cây dừa và hái xuống, bổ ra cho du khách thưởng thức tại chỗ. Vị nước dừa tươi ngon và ngọt bùi, đem lại những trải nghiệm đặc biệt không thể nào quên.
Nếu như không gian xanh đem lại nét tươi mát cho Danang Marriott, thì ánh nắng đem đến cảm giác ấm áp và gần gũi cho du khách khi trải nghiệm khu nghỉ dưỡng. Với thiết kế hình cánh cung ôm trọn biển Non Nước, du khách sẽ vừa được hứng trọn gió biển, vừa tận hưởng ánh vàng ươm xuyên qua từng cánh cửa sổ để sưởi ấm căn phòng.
Theo chân ánh nắng, cùng khám phá khu vườn ươm ngoài trời mang tên Evergreen là niềm tự hào của resort. Với diện tích gần 600 m2, hơn 50 loại hoa, lá, hoa màu và cây ăn quả được ươm trồng theo phương pháp thủ công và thân thiện với môi trường.
Sản phẩm từ vườn được chắt lọc và sử dụng trong hoạt động vận hành của khách sạn, từ bộ phận ẩm thực, nhà bếp cho cả nhân viên và khách lưu trú. Đặc biệt, thức ăn thừa, bã cà phê trong quá trình vận hành được tái sử dụng qua hầm ủ để chuyển thành phân bón sử dụng cho cây xanh trong khu vườn. Tất cả tạo nên một quá trình khép kín từ bàn ăn đến vườn tược, giảm thiểu rác thải ra môi trường.
Du khách có thể tham gia vào tour khám phá khu vườn Evergreen, ngắm nhìn vẻ đẹp khi ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, tìm hiểu về từng loại cây tại khu vườn, tự tay hái từng loại thảo mộc và dùng nó để tham gia vào lớp học nấu ăn cùng với bếp phó ngay trong khuôn viên của Evergreen.
Danang Marriott Resort & Spa có địa thế vô cùng đặc biệt, khi phía trước là biển Non Nước, còn tựa sau lưng là núi Ngũ Hành Sơn. Là một quần thể bao gồm 5 ngọn núi đá vôi tượng trưng cho ngũ hành, Ngũ Hành Sơn tượng trưng cho sự cân bằng vũ trụ và sự gắn bó giữa tâm linh, thiên nhiên và lịch sử văn hóa miền Trung.
Với vị trí ấy, Danang Marriott là điểm chạm và sự giao thoa giữa núi và biển, đất và trời, là nơi mà hàng ngày du khách có thể lắng nghe lời tự tình của sóng biển cùng với núi non.
Triết lý phát triển bền vững của Danang Marriott Resort & Spa
Trong một không gian xanh và hòa quyện với thiên nhiên, Danang Marriott Resort & Spa được xây dựng và vận hành như một phần của không gian sống, giảm thiểu tối đa tác động đến thiên nhiên và môi trường, góp phần kiến tạo nên một trải nghiệm nghỉ dưỡng tâm, thân, trí dành cho du khách.
Khu nghỉ dưỡng vinh dự nhận được chứng nhận Green Globe, với bộ tiêu chuẩn về phát triển bền vững trong ngành dịch vụ lưu trú trên phạm vi toàn cầu.
Đà Nẵng đã, đang và sẽ luôn là một điểm đến du lịch với nhiều trải nghiệm đặc biệt dành cho du khách. Sau những giờ phút khám phá các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, cùng trở về với Danang Marriott Resort & Spa và tự thưởng cho bản thân nhưng giây phút chỉ đơn giản là không làm gì, để cùng tận hưởng không gian xanh mát và tái tạo năng lượng cho bản thân. Để rồi, trong hành trang trở về nhà là những năng lượng tích cực cùng những câu chuyện về phát triển bền vững được truyền cảm hứng từ Danang Marriott Resort & Spa.