Đã từ lâu, câu chuyện đặc biệt về 1114 cây dừa đã trở thành lời chào mừng của Danang Marriott Resort & Spa khi đón chào du khách. Cả khu nghỉ dưỡng được bao bọc và ôm trọn bởi đúng 1114 cây dừa cao vút được ươm trồng ngay từ những ngày đầu tiên đặt nền móng cho khu nghỉ dưỡng.

Không ai biết vì sao lại là con số 1114, nhưng nó đã gắn liền với tiềm thức của tất cả nhân viên và du khách khi đến với nơi đây. Du khách vẫn nói với nhau rằng, khi nằm dài thả mình trên bãi cỏ, bên cạnh hồ bơi vô cực và dưới những tán dừa đung đưa, bao muộn phiền và lo toan trong cuộc sống thường nhật bỗng tan biến.

Đặc biệt, một trong những hoạt động không thể bỏ qua khi đến đây là màn trình diễn hái dừa bằng tay không mang tên “The Greatest Coconut Showman” của chú Sanh. Chỉ với tay không, chú Sanh thoăn thoắt leo lên từng cây dừa và hái xuống, bổ ra cho du khách thưởng thức tại chỗ. Vị nước dừa tươi ngon và ngọt bùi, đem lại những trải nghiệm đặc biệt không thể nào quên.